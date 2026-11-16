Nieuwsbericht 16-11-2026 | 10:00

We hebben ruimte nodig voor woningen, water, bedrijven, energie, landbouw en natuur. Door te kiezen waar ontwikkelingen plaatsvinden, functies slim te combineren en nieuwe mogelijkheden te creëren, werkt het kabinet aan een Nederland waarin mensen in de toekomst prettig kunnen wonen, werken en leven. Zo wordt ruimte gemaakt voor woningbouw, een sterke economie met een betrouwbare energievoorziening en een toekomstbestendige en robuuste landbouw en natuur. Daarbij zijn de water- en bodemcondities het uitgangspunt bij alle ruimtelijke keuzes. Minister Boekholt-O’Sullivan presenteert vandaag namens het kabinet de Nota Ruimte, met de nationale ruimtelijke keuzes en richtingen voor Nederland voor de periode tot 2050, met een doorkijk tot 2100.

Minister Boekholt-O’Sullivan (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening): “De Nota Ruimte is het kompas voor Nederland. We leven met meer dan 18 miljoen mensen op een klein stukje aarde. Om al onze dromen en doorbraken voor elkaar te krijgen, moeten we nu ruimtelijke keuzes maken. Zodat in 2050 mensen in Nederland fijn kunnen wonen en werken, met volop ruimte voor natuur. Nederland wordt niet groter, wel ruimer”.

Kiezen Het kabinet gaat het woningtekort te lijf door onder andere 10 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aan te wijzen. We kiezen deze locaties slim: goed te bereiken en op plekken waar de vraag groot is. We kiezen daarnaast voor het zoveel mogelijk bouwen in en rond bestaande dorpen en steden, met woningen, werk, groen en voorzieningen bij elkaar. Zo houden we ook voldoende ruimte voor een sterke economie en voldoende duurzame energie. We beschermen bestaande bedrijventerreinen, havens en campussen. Deze gebieden worden beter benut en waar nodig strategisch uitgebreid. Dit betekent ook dat niet overal ruimte zal zijn voor elk soort industrie. Ook geeft het Rijk de ruimte voor het opwekken van voldoende schone energie. We willen dat Nederland beter bestand is tegen zowel meer als minder water. Daarom wordt meer ruimte gereserveerd voor wateropvang en waterafvoer en sterkere dijken. Met de Nota Ruimte maken we ook keuzes voor een toekomstbestendige landbouw en een sterke, florerende natuur.

Combineren Door zoveel mogelijk functies van ruimtes en opgaven slim te combineren kunnen we Nederland optimaal benutten. Dat doen we bijvoorbeeld door onze defensie-uitbreiding waar dat mogelijk is te combineren met de natuuropgave. Of door waterberging te combineren met recreatie. Ook het slim combineren van energie aanbod en grote energievragers door deze bij elkaar te clusteren, zorgt dat we onze ruimte optimaler benutten. Optimaler ruimtegebruik betekent ook dat we zo efficiënt mogelijk met onze ruimte omgaan. Waar mogelijk verdichten we daarom op bedrijventerreinen en ook als het gaat om woningbouw in de steden. Ook clusteren we onze zware industrie zodat de gezonde leefomgeving in de rest van Nederland behouden blijft.

Creëren De komende decennia komt er heel veel bij in Nederland. Dat willen we met kwaliteit creëren. We benutten daarbij de sterke punten van iedere regio en kijken goed naar wat er past bij elk gebied en waar kansen liggen voor ontwikkelingen. We gaan bijvoorbeeld samen met regio’s aan de slag om te kijken waar ze het beste ruimte kunnen bieden aan welke bedrijven. En we bouwen geen losse huizen, maar complete buurten: zorg, onderwijs, werk, groen en bereikbaarheid worden vanaf de tekentafel meegenomen. Zo bouwen we aan gemeenschappen en is er oog voor de woonbehoeften van aandachtsgroepen, zoals ouderen.

Vervolg nota ruimte De Nota Ruimte is - onder de Omgevingswet - de nieuwe nationale omgevingsvisie en daarmee bindend voor het Rijk en richtinggevend voor de medeoverheden.