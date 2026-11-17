Nieuwsbericht 17-11-2026 | 14:00

Na de Tweede Kamer heeft vandaag ook de Eerste Kamer groen licht gegeven voor de verplichte alcoholmeter. Hiermee kan beter worden gecontroleerd op naleving van een door de rechter of officier van justitie opgelegd alcoholverbod, bijvoorbeeld na een veroordeling voor geweld gepleegd onder invloed. Daarnaast is recent ook de Wet verbetering aanpak rijden onder invloed aangenomen. Hiermee komen er meer mogelijkheden om op te treden tegen mensen die ondanks een rijontzegging toch de weg op gaan. Zo kan een ontzegging van de rijbevoegdheid voortaan direct na een veroordeling ingaan, ook als een veroordeelde in hoger beroep gaat.

De alcoholmeter is een enkelband die via zweet op de huid meet of de drager alcohol heeft gedronken. Hiermee kan op betrouwbare wijze, 24 uur per dag en 7 dagen per week, worden gecontroleerd of iemand zich houdt aan een opgelegd alcoholverbod. Tot nu toe werd een opgelegd alcoholverbod door de reclassering doorgaans twee keer per week gecontroleerd via urinemonsters. Dit zijn momentopnames waardoor schendingen van het alcoholverbod tussendoor onopgemerkt kunnen blijven. Met het verplicht opleggen van de alcoholmeter kan naleving van het alcoholverbod effectiever worden gecontroleerd. Het continue meten kan daarnaast helpen bij het doorbreken van het drinkpatroon.

Vorige week stemde de Eerste Kamer al in met de Wet verbetering aanpak rijden onder invloed. Deze wet geeft rechters aanvullende mogelijkheden om automobilisten die onder invloed rijden en een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid aan te pakken. Zo kan (onder bepaalde voorwaarden) een ontzegging van de rijbevoegdheid voortaan direct ingaan. De veroordeelde mag dan meteen na de uitspraak niet meer rijden, ook niet als er hoger beroep wordt ingesteld. Daarnaast kan een rechter een rijbewijs ongeldig verklaren. Na afloop van de rijontzegging moet de bestuurder dan opnieuw rij-examen doen. Ook wordt het mogelijk om vervangende hechtenis op te leggen als iemand een opgelegde rijontzegging overtreedt. Deze vervangende hechtenis kan in zeer ernstige gevallen oplopen tot maximaal een jaar. De maatregelen gelden niet alleen voor rijden onder invloed, maar ook voor andere ernstige verkeersovertredingen waarvoor een rijontzegging kan worden opgelegd, zoals roekeloos rijgedrag.