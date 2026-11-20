Nieuwsbericht 20-11-2026 | 15:00

Nederland en Italië zijn geselecteerd voor een Europese pilot voor voorraadvorming van kritieke grondstoffen. In 2 havens - Rotterdam en Porto Marghera – gaan partijen een logistiek netwerk van opslag, verwerking en distributie oprichten voor de leveringszekerheid van onder andere zeldzame aardmetalen en/of wolfraam. De Europese Commissie heeft hiervoor € 14 miljoen beschikbaar gesteld. Dit moet de leveringszekerheid voor de Europese industrie versterken en de afhankelijkheid van producenten en toeleveranciers van buiten de EU verminderen.

Minister Heleen Herbert (Economische Zaken en Klimaat): “Met deze pilot kunnen we de expertise van Nederlandse bedrijven en organisaties op het gebied van logistiek, opslag en grondstoffenstromen inzetten voor een Europese aanpak. Hiermee versterken we niet alleen de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen, maar ook de economische positie van Nederland en de haven van Rotterdam als Europese logistieke hub. Dit pas bij ons streven naar meer Nederlandse initiatieven voor hergebruik, logistiek en raffinage van kritieke grondstoffen.”

De Nederlandse ‘hub’ in Rotterdam is een samenwerking van diverse publieke en private organisaties. Dit zijn het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en RVO, het Havenbedrijf Rotterdam, Invest-NL, het Nederlands Materialen Observatorium, het Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA), Rabobank, Erasmus Commodity & Trade Center en logistiek dienstverlener Steinweg. De Italiaanse hub in Porto Marghera vormt samen met de Nederlandse hub een noord-zuid netwerk dat de gehele Europese industrie kan bedienen.

Landen van buiten Europa domineren groot deel wereldproductie

Niet-EU-landen zijn op dit moment bepalend in het winnen en verwerken van de 34 kritieke grondstoffen, waarvan er 17 als strategisch zijn aangemerkt door de Europese Unie. Voor 2030 is daarom het streven om 10% van de jaarlijkse Europese consumptie van deze strategische grondstoffen in de EU te winnen, 40% in de EU te raffineren en 25% in de EU te recyclen. Bovendien mag de EU voor maximaal 65% afhankelijk zijn van één enkel land voor de toelevering van een strategische grondstof.

Om deze doelen te bereiken zet de EU in op een breed pakket aan maatregelen om duurzame winning, verwerking en terugwinning van kritieke grondstoffen in de EU te stimuleren, en de leveringszekerheid te vergroten.