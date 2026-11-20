Nieuwsbericht 20-11-2026 | 13:30

De ministerraad heeft de agenda’s voor de fysieke leefomgeving voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba vastgesteld. Hierin staat per eiland, een overzicht van de inspanningen die nodig zijn om de fysieke leefomgeving op de eilanden te verbeteren. Het gaat hierbij om zowel het doen van bestaande en nieuwe investeringen als het wegwerken van achterstanden. De agenda’s lopen door tot 2030 en zijn in nauwe samenwerking met de eilandsbesturen opgesteld. Hiermee zet het kabinet een belangrijke stap om een gelijkwaardiger voorzieningenniveau in de fysieke leefomgeving van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te realiseren.

Aanleiding voor het opstellen van de agenda’s zijn de adviezen van de Raad voor het Openbaar Bestuur, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en onderzoeksbureau AEF. Zij adviseerden het kabinet om te komen tot een gezamenlijk ambitieniveau met Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om een langdurige financiering te regelen voor onderhoud, vervanging en investeringen in de eilandelijke infrastructuur. Hierbij moet het kabinet rekening houden met de demografische ontwikkeling van de eilanden, klimaatverandering en de effecten daarvan op natuur en milieu.

Verschillen per eiland

Bonaire is momenteel de snelst groeiende gemeenschap van Nederland. Dit heeft directe gevolgen voor de vraag naar betaalbare en passende woningen en legt een grote druk op onder meer wegen, water- en elektriciteitsvoorzieningen, maar ook op natuur en milieu. De snelle ontwikkeling van Bonaire vraagt om een integrale benadering om de kansen te benutten en tegelijkertijd de kwaliteit van de leefomgeving en de unieke waarden van het eiland te behouden.

Sint Eustatius heeft de afgelopen periode stappen gezet in het versterken van de uitvoeringskracht van het openbaar lichaam. Hiermee lukt het steeds beter om de maatschappelijke en fysieke opgaven op het eiland effectief op te pakken. Zo is concrete voortgang te zien op het gebied van woningbouw en onderwijshuisvesting. Er is een start gemaakt met de verbetering van de zeehaven, waarmee wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van Sint Eustatius.

Een belangrijke ontwikkeling in de fysieke leefomgeving van Saba is de realisatie van de nieuwe Black Rocks Harbor. Deze orkaanbestendige zeehaven vormt een belangrijke impuls voor de bereikbaarheid, weerbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het eiland.

Investeringen in 2027

Het kabinet investeert in 2027 uit de 30 miljoen voor bestaanszekerheid, in de nutsvoorzieningen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het gaat onder meer om verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening op Saba en Sint Eustatius, vervanging en uitbreiding van de drinkwaterinfrastructuur op Bonaire en Sint Eustatius en de afronding van het glasvezelnetwerk op Sint Eustatius. Deze investeringen dragen bij aan betrouwbare en toekomstbestendige nutsvoorzieningen, lagere kosten en tarieven voor inwoners en het verlagen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Betrokkenheid ministeries

Naast het ministerie van BZK en de openbare lichamen, hebben alle ministeries die betrokken zijn bij fysieke projecten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijgedragen aan het opstellen van de fysieke agenda’s. Denk aan de bouw van huurwoningen, aanleg en onderhoud van wegen of onderwijshuisvesting.