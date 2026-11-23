De asielinstroom van week 47, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg circa 920.



De totale asielinstroom is als volgt onderverdeeld:

620 eerste aanvragen,

260 ingereisde nareizigers (excl. 8EVRM),

8EVRM), 40 overige aanvragen, bestaande uit herhaalde aanvragen, hervestiging en herplaatsing.



De cijfers zijn afgerond op 10-tallen en betreffen voorlopige cijfers en kunnen marginaal afwijken.

De definitieve asielcijfers en asieltrends worden maandelijks gepubliceerd op de website van de IND.

