Nieuwsbericht 26-11-2026 | 12:00

8 veelbelovende innovatieve projecten, waarin tientallen bedrijven, kennisorganisaties en overheden samenwerken, krijgen € 30 miljoen financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De projecten onderzoeken en ontwikkelen diverse technologische innovaties voor bijvoorbeeld artrosebehandelingen, energieopslag, duurzame landbouw en de luchtvaart. De betrokken partijen dragen zelf nog eens € 14 miljoen bij aan deze samenwerkingen binnen het Perspectief-programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Innovatieve technologie is de basis van economische groei en onmisbaar voor onze gezondheid en veiligheid. Daarom investeert het ministerie van EZK in het ontwikkelen hiervan door samenwerking tussen innovatieve (mkb-)ondernemers en onderzoekers te financieren. Bijvoorbeeld via deze ronde van het Perspectief-programma. Dat daagt onderzoekers uit om samenwerkingsprojecten te vormen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden voor onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en diverse strategische technologieën zoals fotonica, biotechnologie en AI.