8 veelbelovende innovatieve projecten, waarin tientallen bedrijven, kennisorganisaties en overheden samenwerken, krijgen € 30 miljoen financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De projecten onderzoeken en ontwikkelen diverse technologische innovaties voor bijvoorbeeld artrosebehandelingen, energieopslag, duurzame landbouw en de luchtvaart. De betrokken partijen dragen zelf nog eens € 14 miljoen bij aan deze samenwerkingen binnen het Perspectief-programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Innovatieve technologie is de basis van economische groei en onmisbaar voor onze gezondheid en veiligheid. Daarom investeert het ministerie van EZK in het ontwikkelen hiervan door samenwerking tussen innovatieve (mkb-)ondernemers en onderzoekers te financieren. Bijvoorbeeld via deze ronde van het Perspectief-programma. Dat daagt onderzoekers uit om samenwerkingsprojecten te vormen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden voor onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en diverse strategische technologieën zoals fotonica, biotechnologie en AI.
Minister Heleen Herbert: “De zorg verder verbeteren, opslag van energie efficiënter maken en schonere vliegtuigbrandstof. Sprekende voorbeelden van uitdagingen die zorgen dat we gezonder en duurzamer kunnen leven, werken en reizen. Technologische innovaties zorgen voor de oplossingen van deze vraagstukken én versterken onze economie. Ik wil dat Europa en Nederland daarin leidend blijven en daarom investeren we op diverse manieren in onze innovatiekracht. Bijvoorbeeld doordat met deze financiering onderzoekers een brug kunnen slaan naar ondernemers om toepassingen en producten op de markt te kunnen brengen.”
De onderzoekprojecten zullen worden uitgevoerd door consortia bestaande uit onderzoekers van universiteiten, hogescholen en medische centra, bedrijven en diverse andere organisaties. Deze intensieve samenwerking met de gebruikers van de technologie vergroot de impact van het onderzoek en verbetert de ontwikkeling ervan. Zo vormt deze financiering een brug tussen fundamenteel onderzoek en het vermarkten van ontwikkelde producten. Om deze impact verder te vergroten, heeft NWO besloten om € 1,8 miljoen vanuit eigen middelen extra te investeren om de toewijzing van 8 zeer goed beoordeelde projecten mogelijk te maken.