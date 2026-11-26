Nieuwsbericht 26-11-2026 | 14:00

Nederland geeft 2 geweren die in beheer zijn van het Rijksmuseum terug aan Sri Lanka. Deze wapens zijn in de 18 e eeuw buitgemaakt en naar Nederland gebracht. Minister Rianne Letschert (OCW) heeft tot teruggave besloten. Daarmee volgt zij het advies op van de onafhankelijke Commissie Koloniale Collecties onder voorzitterschap van Lilian Gonçalves-Ho Kang You.

De 2 geweren hebben dezelfde herkomstgeschiedenis als 2 geweren die in 2023 werden teruggegeven aan Sri Lanka. De geweren werden tijdens het onderzoek geïdentificeerd als typisch Sri Lankaanse maha thuwakku.

De Nederlandse ambassadeur in Sri Lanka Wiebe de Boer heeft de teruggave vandaag bekend gemaakt. De formele overdracht vindt plaats op een nader te bepalen moment.