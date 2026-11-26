Nederland geeft 2 geweren die in beheer zijn van het Rijksmuseum terug aan Sri Lanka. Deze wapens zijn in de 18e eeuw buitgemaakt en naar Nederland gebracht. Minister Rianne Letschert (OCW) heeft tot teruggave besloten. Daarmee volgt zij het advies op van de onafhankelijke Commissie Koloniale Collecties onder voorzitterschap van Lilian Gonçalves-Ho Kang You.
De 2 geweren hebben dezelfde herkomstgeschiedenis als 2 geweren die in 2023 werden teruggegeven aan Sri Lanka. De geweren werden tijdens het onderzoek geïdentificeerd als typisch Sri Lankaanse maha thuwakku.
De Nederlandse ambassadeur in Sri Lanka Wiebe de Boer heeft de teruggave vandaag bekend gemaakt. De formele overdracht vindt plaats op een nader te bepalen moment.
Herkomstonderzoek
De Commissie Koloniale Collecties vindt het aannemelijk dat de geweren zijn buitgemaakt tijdens een gewapend conflict tussen de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en het koninkrijk Kandy. Kandy was in de 18e eeuw een onafhankelijk koninkrijk op het huidige Sri Lanka, dat destijds bekend stond als Ceylon. Kandy en het koninklijk paleis werden in 1765 aangevallen en verwoest door Nederlandse troepen. Bij de plunderingen werden onder meer wapens en munitie buitgemaakt. Het advies van de commissie is gebaseerd op herkomstonderzoek door het Rijksmuseum, uitgevoerd in nauwe samenwerking met Sri Lankaanse experts.
Bijdrage herstel historisch onrecht
Nederland geeft cultuurgoederen terug die tijdens de koloniale periode onvrijwillig uit bezit zijn geraakt. Landen van herkomst kunnen een teruggaveverzoek indienen, waarover de onafhankelijke commissie vervolgens advies uitbrengt. De teruggave van cultuurgoederen uit een koloniale context is een bijdrage aan het herstel van dit historisch onrecht.