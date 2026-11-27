Nieuwsbericht 27-11-2026 | 13:00

De raming van het begrotingstekort in 2026 bedraagt 2,3% van het bruto binnenlands product (bbp). Dit is gelijk aan de raming in de Miljoenennota 2027. De overheidsschuld daalt naar 45,4% bbp. Dit staat in de Najaarsnota 2026 die minister Heinen van Financiën met de Tweede Kamer deelt.

Minister Heinen: “De overheidsfinanciën staan er nu nog goed voor met een tekort van 2,3% bbp en een staatsschuld van 45,4% bbp. Maar als ik vooruitkijk, dan zie ik dat we nog voor een grote opgave staan. We moeten investeren en hervormen zodat economische groei verzekerd is en onze schuld houdbaar blijft.”

Tekort en schuld

De raming van het begrotingstekort van 2,3% bbp komt met name door een hogere raming van de belasting- en premie-inkomsten in 2026, onder andere als gevolg van hogere economische groei. De gerealiseerde onderuitputting op de departementale begrotingen bedraagt bij de Najaarsnota circa € 1,3 miljard.

De Najaarsnota is het laatste moment in het jaar waarop het parlement wordt geïnformeerd over de uitvoering van de lopende begroting. Op Verantwoordingsdag (de derde woensdag van mei) worden de definitieve cijfers bekend in het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2026.