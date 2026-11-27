Nieuwsbericht 27-11-2026 | 13:00

Het kabinet zet vandaag een belangrijke stap in de totstandkoming van de Wet internationaal verantwoord ondernemen (Wivo), door deze voor te leggen aan de Raad van State voor advies. Met deze wet implementeert Nederland de Europese richtlijn CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), die grote ondernemingen verplicht om risico’s in hun keten op het gebied van mensenrechten en milieu te onderzoeken en waar nodig aan te pakken.

Nederland verwacht van ondernemingen dat zij op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier internationaal ondernemen, met aandacht voor de gevolgen voor mens en milieu door de keten heen. Hiervoor heeft het kabinet een mix aan beleidsmaatregelen ingericht die ondernemingen hierbij stimuleren en ondersteunen. De Wivo is hier een belangrijk onderdeel van.

Minister Sjoerdsma: “Het mes snijdt aan 2 kanten. Het staat buiten kijf dat internationaal verantwoord ondernemen een positieve impact heeft op mens en milieu. Daarnaast zorgt deze nieuwe wetgeving voor duidelijke regels, een gelijk speelveld voor ons bedrijfsleven en maakt het handelsketens weerbaarder. Het biedt ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Zij doen al veel op IMVO-gebied en hebben internationaal gezien een sterke uitgangspositie.”

De CSDDD werd in 2024 aangenomen als Europese richtlijn op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Na de Omnibus I-onderhandelingen werd de CSDDD in februari dit jaar aangepast om tegemoet te komen aan zorgen van ondernemingen over regeldruk. De wet wordt zuiver en lastenluw geïmplementeerd, zodat de uitvoeringslast voor ondernemingen beperkt blijft.

De Wivo geldt voor Nederlandse ondernemingen met een wereldwijde jaaromzet van meer dan € 1,5 miljard en 5000 medewerkers. De Europese richtlijn geldt ook voor niet-Europese ondernemingen die meer dan € 1,5 miljard jaaromzet behalen in de Europese Economische Ruimte (EER). Met deze wetgeving worden grote ondernemingen verplicht gesteld om risico’s op nadelige gevolgen voor mens en milieu, zoals arbeidsuitbuiting en vervuiling, te onderzoeken en aan te pakken.

De beoogd toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM wil met haar toezicht bereiken dat bedrijven de risico's voor mens en milieu in hun bedrijfsvoering beter in kaart brengen en stappen zetten om die risico’s aan te pakken. Daarbij kijkt de ACM vooral naar de risico’s die de grootste schade kunnen veroorzaken en wil zij bedrijven stimuleren om goede voorbeelden te volgen. Het adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft een positief oordeel gegeven (een dictum 1).

Naar verwachting wordt de Wivo in de loop van 2027 met de Tweede Kamer gedeeld. Als beide Kamers met het wetsvoorstel instemmen, gaan de verplichtingen voor ondernemingen gelden vanaf 26 juli 2029.