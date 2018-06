Meer dan helft oude schadegevallen in Groningen afgehandeld

Meer dan 90 procent van de bewoners in Groningen met openstaande oude schademeldingen heeft inmiddels een aanbod gehad van NAM voor de afhandeling van hun schade. In bijna 60 procent van deze gevallen is de schade intussen helemaal afgehandeld.

Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van NAM over de afhandeling van de oude schademeldingen die minister Wiebes van Economische Zaken en klimaat vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bij de totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol voor Groningen in januari is afgesproken dat NAM de ruim zesduizend openstaande schademeldingen uiterlijk voor 1 juli zal afronden door een ruimhartig eindbod te doen.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat voor 5.646 openstaande schademeldingen inmiddels een aanbod is verstuurd. In 59 procent van de gevallen hebben de bewoners het aanbod geaccepteerd, 7 procent van de eigenaren heeft het aanbod afgewezen en in 35 procent van de gevallen is nog geen reactie ontvangen.

De Commissaris van de Koning in Groningen en de minister constateren op basis van de voortgangsrapportage dat NAM goed gevolg geeft aan de gemaakte afspraken.

Naast de voortgangsrapportage heeft de minister ook een onafhankelijk bejegeningsonderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met 378 woningeigenaren die een aanbod hebben ontvangen. Volgens de onderzoekers wordt het aanbod door een groot deel van de eigenaren als redelijk ervaren. Een kleiner deel vindt, al dan niet op voorspraak van expertisebureaus of aannemers, het aanbod ontoereikend.

NAM verwacht dat op 1 juli 2018 voor alle oude schademeldingen een aanbod is gedaan. Schademelders die het aanbod afwijzen kunnen hun schade voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging. Daarom zullen op 1 juli nog niet alle oude schademeldingen definitief zijn afgehandeld. Minister Wiebes bekijkt nu of het proces rond de Arbiter Bodembeweging kan worden versterkt zodat eigenaren die hier een beroep op doen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen.