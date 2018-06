Van Nieuwenhuizen pakt groot knelpunt op A15 aan

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 300 miljoen euro uit voor de aanpak van een groot knelpunt op de A15. Het gaat om het traject tussen Papendrecht en Gorinchem waar dagelijks files staan die zonder ingrijpen nog langer gaan worden. De provincie Zuid-Holland zal 30 miljoen euro bijdragen aan het nieuwe project.

De minister heeft vandaag de zogeheten startbeslissing genomen voor de aanpak van de files op dit deel van de A15. De A15 is een belangrijke wegverbinding door de provincies Zuid-Holland en Gelderland, tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. De weg wordt veel gebruikt door het vrachtverkeer.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Het traject tussen Papendrecht en Gorinchem heeft de twijfelachtige eer dat er dagelijks een van de duurste files van Nederland staat. De A15 is cruciaal voor het wegtransport. Met een grootschalige aanpak gaan we er voor zorgen dat het verkeer in beide richtingen beter gaat doorstromen en verbeteren we de verkeersveiligheid. Hierdoor komen goederen sneller op de plek van de bestemming en zullen er minder ongevallen plaatsvinden.”

Gedeputeerde Vermeulen: “De startbeslissing van de minister is een enorme belangrijke stap voor de regio. De A15 tussen Papendrecht en Gorinchem is een groot knelpunt en de problemen worden alleen maar groter als we niets doen. Dat we dit nu samen gaan aanpakken, is goed voor de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam, goed voor de regio Drechtsteden en dus goed voor Zuid-Holland.”

Met de startbeslissing Papendrecht – Gorinchem begint de wettelijk verplichte MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) waarin wordt bekeken hoe het knelpunt uit de file top 50 het beste opgelost kan worden. In een verkenning worden verschillende alternatieven onderzocht, waaronder een wegverbreding (van 2x2 naar 2x3 rijstroken) tussen Sliedrecht West en Gorinchem. Ook wordt gekeken naar de inzet van innovatieve verkeerstechnieken om het verkeer vlotter te laten doorstromen. In 2020 wordt in een voorkeursbeslissing vastgelegd wat er precies gaat gebeuren op het traject; naar verwachting gaat in 2025 de schop de grond in.

De aanpak van de weg tussen Papendrecht en Gorinchem is een van de maatregelen die de minister neemt om de doorstroming op de goederencorridor tussen de haven van Rotterdam en het achterland te verbeteren. Vooruitlopend op dit grote project stelde de minister eind vorig jaar al het Ontwerp–Tracébesluit vast voor de verbreding van het stuk snelweg tussen Papendrecht en Sliedrecht. Een belangrijk ander project dat wordt uitgevoerd op de A15 is de realisatie van de ontbrekende schakel in Gelderland, de ViA15.

In aanvulling op deze projecten werkt de minister samen met de provincies Gelderland en Zuid-Holland aan een pakket maatregelen die op kortere termijn al verlichting moeten bieden. Dan gaat het onder meer om het verleiden van werknemers om buiten de spits te reizen en klein infra-maatregelen die voor een betere doorstroming zorgen, zoals het verlengen van invoegstroken.