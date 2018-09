Proef met digitaal aanvragen rijbewijs

Op 1 oktober 2018 start een experiment met het digitaal aanvragen van het rijbewijs. Een rijbewijs kan dan online worden verlengd via de website van de RDW. De aanvrager kan dit rijbewijs vervolgens al na twee werkdagen ophalen op het gemeentehuis.

Het online verlengen van het rijbewijs is in eerste instantie mogelijk voor inwoners van een van de deelnemende gemeenten, die in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Online aanvragen kan alleen in geval van verlenging van het rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën. Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor dus nog wel naar de gemeente.



Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ‘Nu moet je nog een afspraak maken op het gemeentehuis om de verlenging van je rijbewijs te regelen. In deze proef kunnen mensen zelf eenvoudig hun rijbewijs online verlengen. Als uit de evaluatie blijkt dat alles goed werkt, gaan we bekijken hoe we dit overal mogelijk kunnen maken.’



Bij de digitale verlenging moet de aanvrager eerst een pasfoto laten maken bij een erkende fotograaf. Een overzicht van erkende fotografen, die moeten voldoen aan diverse eisen en voorwaarden, is te vinden op de website van de RDW. De fotograaf verstuurt de foto digitaal naar de RDW. Zodra de foto door de RDW is goedgekeurd, kan de aanvrager met zijn DigiD online de verlenging van het rijbewijs regelen. Doordat de fotograaf de foto digitaal aanlevert, is de kwaliteit van de foto’s op de rijbewijzen goed en zijn deze minder fraudegevoelig.



Arnhem is de eerste gemeente waar het online verlengen van het rijbewijs mogelijk wordt. In de komende maanden sluiten nog 14 andere gemeenten aan. Dit zijn: Albasserdam, Amsterdam, Dordrecht, Eindhoven, Haarlemmermeer, Hendrik Ido Ambacht, ’s-Hertogenbosch, Hollands Kroon, Molenwaard, Papendrecht, Rotterdam, Sliedrecht, Utrecht en Zwijndrecht. Het experiment met het online aanvragen van rijbewijzen duurt minimaal een jaar.