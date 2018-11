Winnaar aanbesteding Nederlands paviljoen Dubai EXPO 2020 bekend

Een samenwerkingsverband van Nederlandse en internationale bedrijven is geselecteerd voor het ontwerp en de bouw van het Nederlands paviljoen tijdens de Dubai EXPO 2020. De keuze is gevallen op een voorstel van een consortium dat bestaat uit Expomobilia, V8 Architects, Kossmann.deJong en Witteveen+Bos. Zij beschikken gezamenlijk over ruime ervaring en een sterk netwerk in Dubai. Ook is zo de benodigde kennis gebundeld op het gebied van paviljoenbouw en -architectuur, interactieve bezoekerservaringen, circulariteit en duurzaam bouwen.

Beeld: ©Dubai Expo 2020 Nederland zet met de geselecteerde partners een paviljoen neer dat zich onderscheidt, met name op het gebied van circulariteit en het gebruik van innovatieve, duurzame technologieën. Hierbij wordt nauw samengewerkt met startups. Het paviljoen is feitelijk een circulaire klimaatinstallatie die een intense zintuigelijke ervaring biedt aan zowel de particuliere als zakelijke bezoeker. Het geheel heeft een architectonische uitstraling die past bij de omstandigheden in Dubai. Het paviljoen sluit daarbij naadloos aan op het door Nederland gekozen thema ‘Uniting water, energy & food’. Het ontwerp wordt in december 2018 gepresenteerd.

11 voorstellen

De keuze voor het samenwerkingsverband volgt uit een Europese aanbesteding. De aanbestedende dienst voor het Nederlands paviljoen is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die dit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken uitvoert. De 11 binnengekomen voorstellen zijn beoordeeld door een deskundige commissie, waarin onder anderen het Rijksvastgoedbedrijf en bouw- en communicatiespecialisten zaten. Ecofys - Navigant, Wim Berns Bouwmanagement & Advies en Turner & Townsend toetste de voorstellen ook op duurzaamheid en circulariteit. Naast de gunning van de opdracht wordt een vergoeding uitgekeerd aan de overige geldige inschrijvingen.

Exploitatie en sponsoring

Het winnende consortium gaat naast het ontwerp en de bouw ook aan de slag met het onderhoud en de afbouw van het paviljoen. Uiterlijk in het 1e kwartaal van 2019 worden er nog een of meerdere aanbestedingen gehouden voor de exploitatie van het paviljoen. Ook de mogelijkheden voor sponsoring worden binnenkort gepubliceerd. Alle informatie is na publicatie te vinden op tenderned.nl.

Expo Dubai 2020

Tussen 20 oktober 2020 en 10 april 2021 vindt de 35e universele wereldtentoonstelling plaats in Dubai. Het is de eerste wereldtentoonstelling in het Midden-Oosten. Onder het thema ‘Connecting minds, creating the future’ presenteren 170 deelnemende landen ideeën, innovaties en technologieën.

Met een geschat aantal bezoekers van 20 tot 25 miljoen biedt de Dubai EXPO 2020 veel mogelijkheden en kansen voor deelnemers en bezoekers. De Nederlandse deelname heeft tot doel om Nederlandse stakeholders uit de publieke- en private sector een platform te bieden om zowel vooraf als tijdens de Dubai EXPO hun netwerk en positie in de Golfregio te versterken.