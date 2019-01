Havo-scholieren krijgen recht naar vwo te gaan

Minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs) gaat de wet wijzigen om ervoor te zorgen dat havo-scholieren het recht krijgen om door te stromen naar het vwo. Zo krijgt iedere leerling met potentie een eerlijke en gelijke kans om door te stromen. Op dit moment hanteren scholen verschillende toelatingseisen. Sommige scholen hanteren bijvoorbeeld de eis dat leerlingen gemiddeld een 7,5 hebben. Dit terwijl andere scholen een motivatie-eis of helemaal geen aanvullende toelatingseisen hebben om tot het vwo te worden toegelaten.

“Iedere havist verdient een eerlijke kans om na het behalen van een havo-diploma door te stromen naar het vwo. Alle leerlingen verdienen de kans om het maximale uit zichzelf te halen. Ook als je bijvoorbeeld wat later bloeit dan je klasgenootjes”, aldus minister Slob over de wet die volgens planning in schooljaar 2020/ 2021 in gaat.

Uitval tegengaan

De verschillen tussen havo en vwo kunnen ervoor zorgen dat leerlingen die de overstap gemaakt hebben, uitvallen op het vwo. Om leerlingen goed voor te bereiden op de overstap, worden verschillende mogelijkheden onderzocht. Een van de mogelijkheden die onderzocht wordt is een uniforme toelatingseis. Zo’n eis zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de leerling acht havo-vakken moet hebben afgerond, in plaats van zeven.

Vmbo naar havo

Voor het recht van doorstromen van vmbo gl/ tl naar havo is al een wetstraject gestart. Dit voorstel wordt eind februari naar de Tweede Kamer gestuurd.