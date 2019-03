Hulp bij gebruik openbaar vervoer

Mensen met een beperking zouden net zo goed van het openbaar vervoer gebruik moeten kunnen maken, als mensen zonder beperking. Daarom investeert het kabinet in ov-ambassadeurs, die mensen kunnen helpen bij het reizen met de trein, bus of metro. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekt hier 1,5 miljoen euro voor uit.

Van Veldhoven: “Even de stad in voor een boodschap, vrienden bezoeken of op vakantie. Mobiliteit is een levensbehoefte, vergelijkbaar met eten, drinken of toegang tot het internet. Wie mobiel is, kan meedoen en toegankelijk vervoer is daarbij voor iedereen het vertrekpunt. Ik heb in Groningen en Drenthe een mooi voorbeeld gezien van hoe het OV echt toegankelijker wordt. Door een mooie samenwerking tussen vervoerders, gemeenten en provincies is een netwerk van OV-ambassadeurs actief, dat mensen helpt zelfstandig met het OV te leren gaan. Aan dergelijke initiatieven draag ik graag mijn steentje bij. Daarom een subsidieregeling om dit soort initiatieven te stimuleren”

Betere aansluiting

De inzet van ov-ambassadeurs is één van de maatregelen die het kabinet neemt voor toegankelijk openbaar vervoer. Ook wordt ingezet op een betere aansluiting tussen het openbaar vervoer en het speciale vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de staatssecretaris stuurden vandaag hun aanpak Iedereen Onderweg naar de Tweede Kamer.

VN Verdrag

Het kabinet werkt op die manier aan de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat Nederland geratificeerd heeft. Minister De Jonge: ‘Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. En daarbij moeten we ambitieus zijn. Te vaak ervaren mensen met een beperking nog letterlijk en figuurlijk drempels. Met de stappen die we nu zetten laten we zien: jullie doen ertoe!’

2 miljoen mensen met beperking

In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische aandoening.