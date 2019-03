Routekaart wijst datacenters de weg

De Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) neemt regie in de ruimtelijke ontwikkeling van datacenters in Nederland. Zo blijkt uit het akkoord dat bestuurders van Rijk en regio’s vandaag hebben bereikt over de verdere groei van de datacentersector. De routekaart is een gerichte aanpak om de groei van datacenters, al jaren rond de 15 % per jaar, in banen te leiden en de economie duurzaam te versterken.