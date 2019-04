‘EZK-regeling WBSO heeft aantoonbaar effect op innovatief bedrijfsleven’

De innovatie- en onderzoeksregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) stimuleert aantoonbaar het aantal innovatieactiviteiten binnen ons bedrijfsleven en versterkt het Nederlandse vestigingsklimaat. Dat blijkt uit een onderzoek van Dialogic in samenwerking met APE en UNU-Merit naar de doeltreffendheid van deze fiscale regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de periode 2011-2017.

Staatssecretarissen Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en Menno Snel (Financiën) hebben de evaluatie vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. Via de regeling WBSO kunnen ondernemers meer onderzoek doen naar nieuwe innovaties en versnellen zij de ontwikkeling van ideeën tot succesvolle producten en diensten. 21.265 Nederlandse ondernemers - waarvan 97% MKB’er is - haalden in 2017 een voordeel van bijna 1,2 miljard euro. De cijfers over 2018 worden komende zomer bekend.

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Onderzoek en ontwikkeling blijft de basis voor onze internationale concurrentiepositie. We zijn nu Europees innovatieleider en die positie wil ik graag samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen versterken. Daarom is het goed om te zien dat ook onderzoekers concluderen dat onze financiële ondersteuning daadwerkelijk positief bijdraagt aan de Nederlandse kenniseconomie. Via innovatie creëren onze ondernemers van MKB tot grootbedrijf extra banen en inkomsten.”

‘WBSO van belang voor vestigingsklimaat’

Volgens de onderzoekers draagt de WBSO bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven die onderzoek en ontwikkeling (R&D) op internationale schaal organiseren. Zij stellen in het evaluatierapport dat de WBSO bovendien een kostenefficiënte regeling is: de baten zijn groter dan de kosten. Ook wordt de innovatieregeling van EZK door het merendeel van de gebruikers gewaardeerd en heeft deze een aantoonbaar positief effect op de hoeveelheid en de kwaliteit van innovatieactiviteiten van bedrijven.