Lancering website regiobeelden Juiste Zorg op de Juiste Plek

Het RIVM heeft in opdracht van VWS een interactieve website gemaakt die zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten helpt bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod. Het resultaat is de website www.regiobeeld.nl. Hiermee kan per gemeente inzicht worden verkregen in de sociale en gezondheidssituatie van de bevolking. Ook wordt de link gelegd met het benodigde aanbod aan zorg- en ondersteuning. Veldpartijen kunnen de website gebruiken bij het maken van data-analyses van de regio’s. De ontwikkeling van de site is een belangrijke pijler die VWS aanbiedt in de ondersteuning van de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Het maken van een regiobeeld is geen doel op zich, maar een middel dat inzichtelijk maakt waar actie nodig is. Wat gaat goed en wat kan beter? En welke opgave staat de regio te wachten ten aanzien van vraag en aanbod in de zorg? Hoe anticiperen regio’s daar op? Niet alleen de bevolking vergrijst, maar ook mantelzorgers worden zorgvragers en de jongere bevolking is vaker chronisch ziek. En welke zorgaanbieders zijn over 5 jaar nog beschikbaar? Deze trend verschilt per regio. Het regiobeeld kan een basis vormen voor een breed gedragen regiovisie, waarbij alle betrokken schakels afspraken maken over organisatie van zorg en ondersteuning. De gemeenschappelijke opgave geeft daarmee richting aan de inkoop door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren en aan de manier waarop aanbieders de zorg zo organiseren dat de patiënt zich het best geholpen voelt in zijn dagelijks functioneren.

De site is nog in ontwikkeling en zal continu aangevuld worden. De onderliggende dataset komt binnenkort als open data beschikbaar. Er zijn in totaal 60 verschillende indicatoren. Het zorggebruik is uitgesplitst in 25 indicatoren op het terrein van de curatieve zorg (Zvw), langdurige zorg (Wlz), ondersteuning (Wmo), mantelzorg en Jeugdhulp. Om de ontwikkeling in zorggebruik te duiden zijn er ook indicatoren over demografie, gezondheid en leefstijl en de sociale omgeving. Tot slot zijn er indicatoren beschikbaar voor het aanwezige zorgaanbod.

Naar verwachting wordt half mei een voucherregeling bij Zonmw opengesteld, waar partijen een aanvraag kunnen indienen voor het inzetten van externe expertise bij het opstellen en aanvullende analyse op de dataset om te komen tot het gedeelde beeld in de regio.

Kijk voor de meest recente ontwikkelingen op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.