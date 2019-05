10 jaar bestrijding van high impact crimes

Het afgelopen decennium zijn overvallen, straatroven, woninginbraken en geweld stevig aangepakt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid spreekt vandaag op het congres '10 jaar bestrijding van high impact crimes' om terug te blikken op de succesvolle aanpak; zo is het aantal overvallen ruimschoots gehalveerd.

De minister onderstreept ook het belang van voortzetting van de publiek-private samenwerking voor de komende jaren. Er is namelijk weer een lichte stijging van 4% te zien in het aantal overvallen.

"We kunnen niet op onze lauweren rusten, dankzij een proef met bodycams heeft de winkel niet meer te maken gehad met overvallen op maaltijdbezorgers.“

zegt Grapperhaus tijdens zijn bezoek vandaag aan een Domino’s pizza filiaal in Rotterdam.

Dalende trend

Sinds de start in 2009 van de Taskforce Overvallen is het aantal overvallen sterk gedaald. Van 2.898 overvallen in 2009 naar 1.142 in 2018. Ook worden er verhoudingsgewijs meer verdachten opgespoord en daders berecht. Binnen de Taskforce werken bedrijfsleven, politie, openbaar ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid, onder voorzitterschap van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, aan de integrale aanpak van overvallen, straatroven en plofkraken. Bij de andere delicten is eveneens sprake van een dalende lijn: van 8.390 straatroven in 2009 naar 3.532 in 2018, van 91.930 woninginbraken in 2012 naar 42.798 in 2018, en van 105.365 geweldsincidenten in 2009 naar 72.597 in 2018.

Deze delicten worden high impact crimes genoemd omdat de impact groot is voor slachtoffers maar ook voor de directe omgeving. Iemands fysieke integriteit en zijn of haar bezit is een groot goed, en inbreuk hierop mag niet ongestraft blijven.

Innovatieve projecten

"Waar we landelijk een daling van de criminaliteit zien, stijgt juist het aantal overvallen met 4%, en dat zien we onder meer bij maaltijdbezorgers"

zegt minister Grapperhaus tijdens zijn werkbezoek vandaag aan een Domino's pizza filiaal in Rotterdam. “Het gaat hier om jongens en meiden die een extra zakcentje willen verdienen, en dat werk moeten ze veilig kunnen doen."

De pizzaketen nam vorig jaar daarom een aantal maatregelen, zoals het volledig cashfree maken van winkels. En de winkel in Rotterdam Zevenkamp kreeg in het kader van een proef tijdelijk extra steun van de Taskforce Overvallen door hun maaltijdbezorgers met bodycams uit te rusten. Hier gaat een grote preventieve werking van uit. Dat is gebleken, want sinds de proef hebben de maaltijdbezorgers hun werk veilig kunnen uitvoeren.

Minister Grapperhaus sprak van

"een mooi voorbeeld waarbij bedrijfsleven en overheid samen optrekken om ons land een stukje veiliger te maken. De resultaten van deze proef deel ik met andere gemeenten en ik roep bedrijven op een voorbeeld te nemen aan deze pizzaketen. Ik bied mijn ondersteuning aan waar dat nodig is, bijvoorbeeld door dit soort projecten mogelijk te maken."

Ook dit project laat zien dat een van de belangrijkste succesfactoren in de HIC-aanpak de intensieve publiek-private samenwerking is. In de afgelopen tien jaar is er door de Taskforce Overvallen een veelvoud aan dit type initiatieven gestart, uitgevoerd en geëvalueerd zoals overvaltrainingen voor medewerkers in de horeca en detailhandel, magneetsloten in avondwinkels, aanpassingen in het geldautomatenpark van de banken ter voorkoming van plofkraken en een werkwijze voor excellent cameratoezicht voor private camera’s bij ondernemers.

Congres

Minister Grapperhaus opent vandaag ook het congres '10 jaar bestrijding van high impact crimes'.

“Typerend voor de HIC-aanpak is de strategische inzet van een mix van dadergerichte, slachtoffergerichte en preventieve en repressieve maatregelen.”

Het succes van de bestrijding van high impact crimes is vooral te danken aan de inspanningen van politie en gemeenten in samenwerking met ondernemers en burgers. Bekijk hun verhaal in de video.