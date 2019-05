Commissie-Van Rijn biedt advies bekostiging hoger onderwijs en onderzoek aan

Dit is een nieuwsbericht van de onafhankelijke Adviescommissie Bekostinging Hoger Onderwijs en Onderzoek



De Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft haar adviesrapport aangeboden aan minister Van Engelshoven. In de afgelopen maanden boog de commissie, onder voorzitterschap van Martin van Rijn, zich over een herziening van de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek. Er moeten nu wissels worden omgezet voor de aanpak van urgente knelpunten. Maar tegelijkertijd is volgens de commissie meer transparantie nodig in de kosten en is meer samenwerking in onderwijs en onderzoek essentieel voor resultaat op de langere termijn.