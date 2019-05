Joke Swiebel wint Jos Brink Oeuvreprijs 2019

De Jos Brink Oeuvreprijs 2019 is gewonnen door activiste Joke Swiebel. De activistische politica kreeg een kunstwerk en een geldbedrag van 10.000 euro. De innovatieprijs ging naar Bowi Jong. De prijzen zijn op zondag 19 mei uitgereikt door emancipatieminister Ingrid van Engelshoven in de Stadsschouwburg in Haarlem.

Minister Van Engelshoven: “Joke Swiebel als Bowi Jong zijn allebei opgestaan voor gelijkheid in een tijd en omgeving waarin dat zeer lastig is. Maar het is van groot belang dat er mensen zijn die blijven opstaan en strijden voor gelijkheid. Swiebel haar moedige en succesvolle strijd begon in de jaren zeventig en Bowi Jong liet zich het afgelopen jaar horen. Dat maakt helaas ook duidelijk dat emancipatie nog niet af is en we moeten blijven werken aan acceptatie van lhbti-personen. De jury heeft twee belangrijke rolmodellen als winnaar gekozen waaraan vele een voorbeeld mogen nemen.”

Oeuvreprijs voor Joke Swiebel

“Wij staan met z’n allen op de schouders van deze reus”, aldus de jury van de Jos Brinkprijs 2019. De jury heeft veel waardering voor de moed en het doorzettingsvermogen om je in te zetten voor gelijke rechten in een tijd waarin homoseksualiteit nog een groot taboe was. Joke Swiebel liet zich niet weerhouden door tegenstand in de samenleving en doet dat nu, volgens de jury, nog steeds niet.

Andere genomineerden voor de Oeuvreprijs waren theatermaker Paul Haenen en Dolly Bellefleur, het alter ego van cabaretier Ruud Douma.

Innovatieprijs voor Bowi Jong

De Jos Brink Innovatieprijs 2019 is voor Bowi Jong. Volgens de jury heeft Bowi Jong met zijn brief aan de KNVB over de homo-onvriendelijke voetbalwereld veel losgemaakt. Hij heeft echt zijn nek uitgestoken met als doel het vooral voor anderen makkelijker te maken. Jong zet zich ook in voor de acceptatie van lhbti-personen door voorlichting te geven op scholen. De jury vindt dat hij echt een rolmodel is geworden, die het probleem van homo-onvriendelijkheid in de voetbalwereld onder een breed publiek bekend heeft gemaakt en heeft gezorgd dat het bespreekbaar is geworden.

Andere genomineerden waren YouTuber Jessie Maya en voorzitter van stichting Wijdekerk Miranda Terpstra.

Jury

De jury bestaat dit jaar uit voorzitter Peter van der Vorst (presentator en directeur RTL), YouTuber Rutger Vink, topmodel Loiza Lamers, Saskia Keuzenkamp (directeur kennis en innovatie bij Movisie) en Souad Boumedien (Pride ambassadeur Amsterdam, voorzitter Marokkaans netwerk van de politie en Roze in Blauw).

De prijs is vernoemd naar Jos Brink (1942-2007), een voorvechter van de acceptatie en emancipatie van lhbti’s, die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit.