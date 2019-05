Nederland en Duitsland versterken militaire samenwerking

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten en haar Duitse collega Ursula Von der Leyen ondertekenen dinsdag 21 mei in Berlijn een verklaring voor verdere versterking van de defensiesamenwerking. De Europese veiligheidssituatie is veranderd en nieuwe dreigingen vragen ook om andere vormen van samenwerking. Daarnaast willen beide landen samen met andere Europese partners meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen (of Europese) veiligheid. De positieve ontwikkelingen van de laatste jaren maken vervolgstappen mogelijk zoals het verder verhogen van de interoperabiliteit, op meer gebieden en op meer niveaus in beide krijgsmachten.