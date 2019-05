Aanpak personeelstekort zorg werkt

De gezamenlijke aanpak van het kabinet, werkgevers en het onderwijs om het personeelstekort in de zorg terug te dringen lijkt aan te slaan. Volgens de nieuwste cijfers is het verwachte tekort aan medewerkers in ieder geval teruggelopen naar 80.000 en mogelijk zelfs naar 55.000 in 2022.

De werkgelegenheid is in 2018 harder gestegen dan verwacht en het aantal zij-instromers en herintreders nam toe. Ook is er sprake van een verdere stijging van instroom in het zorgonderwijs. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar werd er nog uitgegaan van een tekort van 100.000 tot 125.000 mensen in 2022. Reden voor het kabinet om te starten met een ambitieus programma om het dreigende personeelstekort te lijf te gaan. Die regionale aanpak blijkt nu ruim een jaar later zijn eerste vruchten af te werpen.

De bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reageren verheugd: “Dit is heel goed nieuws. We hebben al die mensen in de gezondheidszorg heel hard nodig. Als je kiest voor de zorg, weet je zeker dat je altijd werk hebt. En het is prachtig en betekenisvol werk. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat we deze mensen ook vast weten te houden.”

Uit de tussentijdse evaluatie blijkt namelijk ook dat het ziekteverzuim in het derde kwartaal van 2018 ten opzichte van een jaar eerder is gestegen van 4,9 procent naar 5,1 procent. En de uitstroom van medewerkers uit de sector nam in diezelfde periode met 6 procent toe. Dat zijn ongeveer 7000 mensen meer dan in dezelfde periode het jaar ervoor. De komende jaren zal de regionale aanpak daarom worden geïntensiveerd met extra aandacht voor scholing en goed werkgeverschap.