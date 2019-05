Bijna 15 miljoen euro voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

Vijftien samenwerkingsverbanden van mbo-scholen bedrijven en regionale overheden gericht op energietransitie, techniek, zorg, bouw, infra en logistiek krijgen in totaal € 14,9 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo.

Energietransitie en duurzaamheid

Onder de toekenningen is bijvoorbeeld het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee. Voor de kust van Zeeland worden binnenkort vier windparken gebouwd. Die windparken moeten in de toekomst ook onderhouden worden. Mbo-instelling Scalda werkt samen met bedrijven (zoals Festo, Windtechnicians, Coöperatieve Windergievereniging Zeeuwind U.A., De Ruyter Training en Consultancyonderwijs, Oceanwide Personnel Services, Enercon Benelux, Stark Learning, North Sea Port, Tidal Test Centrum/BT-Projects en Orsted), gemeentes, provincie Zeeland en HZ University of Applied Sciences. Ze slaan de handen ineen om de opleidingen versneld in te richten om werk te maken van de energietransitie.

In House of Aviation werken studenten, docenten en medewerkers van bedrijven samen om innovatief onderwijs te creëren in de context van de luchthaven. Studenten van ROC van Amsterdam ontwikkelen zo de vaardigheden om de nieuwe en veranderende werkzaamheden op de luchthaven aan te kunnen. Een van de thema’s is de duurzame luchthaven: zo wordt duurzaamheid verankerd in het onderwijs.

Regionaal Investeringsfonds mbo

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 134 regionale samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Zij hebben vanuit het fonds in totaal ruim 123 miljoen euro ontvangen. Het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 260 miljoen euro geïnvesteerd.

Nieuwe ronde

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben dit jaar nog een mogelijkheid om plannen in te dienen voor het RIF. De eerstvolgende aanvraagperiode is in juni 2019.