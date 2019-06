Kabinet investeert 65 miljoen euro in beleid startups en scale-ups

Het kabinet gaat de komende vier jaar 65 miljoen euro extra investeren in het Nederlandse startup- en scale-upbeleid. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) stelt het bedrag beschikbaar om knelpunten rondom personeel en financiering aan te pakken. Een sterk klimaat voor startups en scale-ups is cruciaal voor de aanwas en doorgroei van technologiebedrijven. Met dit stevige pakket aan maatregelen is het Nederlandse startup en scale-up ecosysteem in staat om tot de wereldtop te behoren.

Staatssecretaris Keijzer gaat het geld namens het kabinet inzetten voor betere toegang van startups en scale-ups tot (durf)kapitaal, het verkennen van een fiscale regeling voor aandelenopties personeel, een verblijfsregeling voor essentiële personeelsleden van startups en vrije toegang tot de arbeidsmarkt voor partners van buitenlandse zelfstandigen in Nederland, Ook gaat het kabinet zorgen dat de toegang van Nederlandse startups tot de internationale netwerken verbetert en meer bedrijven doorgroeien tot wereldspelers.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Ik verwacht dat het pakket maatregelen eraan bijdraagt dat de Nederlandse startup en scale-up infrastructuur tot de top van de wereld gaat behoren. Deze maatregelen zijn onderdeel van een doorlopende agenda, om meer technologische kansen te verzilveren en de groeimogelijkheden voor startups en scale-ups te verbeteren. Dat draagt bij aan extra banen en inkomsten in Nederland.”

Drie maatregelen om technisch en digitaal talent aan te trekken

Ten opzichte van andere bedrijven is het voor startups en scale-ups extra moeilijk om personeel aan te trekken, omdat zij vaak geen hoge, vaste salarissen kunnen betalen. Het kabinet neemt daarom drie maatregelen:

Fiscale regeling voor aandelenopties personeel

Samen met staatssecretaris Snel (Financiën) verkent staatssecretaris Keijzer (EZK) een aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenopties. Doel is te komen tot een wettelijke regeling, waarbij het moment van belastingheffing wordt verplaatst van het moment van uitoefenen van de aandelenopties, naar het moment van verkoop van de met de aandelenopties verkregen aandelen.

Verblijfsregeling essentiële personeelsleden startups en vrije toegang partners

Talent kan ook van buiten de landsgrenzen worden aangetrokken om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. Minister Koolmees (SZW), minister Grapperhaus (JenV) en staatssecretaris Keijzer (EZK) creëren daarom in pilotvorm een verblijfsregeling voor essentiële personeelsleden van een startup afkomstig van buiten de EU. Een andere maatregel die minister Koolmees neemt, is de vrije toegang tot de arbeidsmarkt voor partners van buitenlandse zelfstandigen (planning: begin 2020).

Verkenning aanvullende acties om durfkapitaal te stimuleren

Voor startups en scale-ups is het nodig om voldoende kapitaal aan te kunnen trekken om te kunnen groeien. Dit is met name een belemmering voor jonge ondernemers die actief zijn op het terrein van sleuteltechnologieën. Deze sectoren zijn vaak kennis- en kapitaalintensief en jonge bedrijven hebben daardoor meer tijd en middelen nodig om een technologie naar de markt te brengen.



De recente evaluaties van diverse risicokapitaalinstrumenten laten zien dat de toegang tot kapitaal door de overheidsinterventies in de vroege fase succesvol zijn geweest. Omdat er nog steeds een tekort aan toegang tot kapitaal lijkt te zijn in de vroege fase en in het licht van initiatieven in omringende landen om durfkapitaal te stimuleren, onderzoekt het kabinet of aanvullende acties nodig zijn. Zo is het kabinet in gesprek met Invest-NL om te bezien of fondsvorming voor ondernemingen op het gebied van sleuteltechnologieën kan worden bevorderd. Daarnaast heeft de topsector HTSM het initiatief genomen om een investeringsfonds voor scale-ups op te zetten. En komend najaar organiseert staatssecretaris Keijzer (EZK) in de SEED-capital regeling een tender voor duurzaamheid fondsen. Hiervoor stelt zij aanvullend op de 65 miljoen euro €20 miljoen beschikbaar.

Vervolg StartupDelta

Om de ambities waar te maken, is een stevige impuls nodig. Het kabinet ziet hier een taak voor StartupDelta. Constantijn van Oranje is bereid om zich ook na medio 2019 als ambassadeur van het programma met de nieuwe naam TechLeap.NL te blijven inzetten voor de versterking van het klimaat voor startups en scale-ups.