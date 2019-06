Ondernemerstop GES van start

Blok: ‘Wij geloven in ondernemerschap’

‘Onze landen zijn 2 van de meest innovatieve en ondernemende ter wereld’, zei Blok in een persconferentie, voor de officiële opening van de GES. ‘Wij geloven in ondernemerschap. Het heeft onze en andere landen welvaart en vooruitgang gebracht. Ook geloven we in een veiligere en stabielere wereld. We zijn sterke partners in de internationale arena. Of het nu gaat om onze gezamenlijke bezorgdheid om de onrust in Venezuela, onze inzet om kwaadwillende cyberactiviteiten tegen te gaan of onze sterke inzet voor de Transatlantische Alliantie.’ Bekijk in de video hoe minister Blok Pompeo ontvangt.