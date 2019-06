Personeel en financiering grootste uitdaging groei mkb

Een kwart van het Nederlands mkb ligt wakker van de financiële situatie van hun onderneming. Dat blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel (KVK) aan de vooravond van de Global Entrepreneurship Summit (GES2019), de grote internationale ondernemerstop die deze week plaatsvindt in het World Forum in Den Haag.

De conclusie is met name van toepassing op het ‘klein mkb’, daarmee worden bedrijven bedoeld variërend van 2 tot 50 personen. Uit het onderzoek blijkt ook dat voor 45% van de mkb’ers het vinden van goed gekwalificeerd personeel momenteel een ander groot punt van zorg is voor ondernemers die willen groeien.

Investeren

De resultaten laten zien dat het mkb aantrekkelijker is voor financiers als het op een duurzame manier met de toekomst van het bedrijf bezig is. Een punt dat ook hoog staat op de agenda van GES2019. Voor het eerst zijn honderden investeerders aanwezig, variërend van giganten als het Amerikaanse Blackrock en het Nederlandse APG tot familiefondsen en venture capital bedrijven.

Samenleving verbeteren

Voor het mkb staan de financiële waarde van het eigen bedrijf en de waarde voor de klant voorop. Respectievelijk 57% en 39% van de ondernemers geven aan dit het belangrijkst te vinden. De bijdrage die ondernemen kan opleveren aan verbeteringen van de samenleving heeft veel minder aandacht, zo valt uit het onderzoek af te leiden. Slechts 4% van de ondernemers geeft aan dat dit hun belangrijkste drijfveer is. GES2019 is erop gericht om dat laatste aspect meer nadruk te geven, door te laten zien dat meer business hand-in-hand kan gaan met maatschappelijke vooruitgang op tal van gebieden. Op de top ligt de focus op de sectoren water, agri-food, gezondheid, energie en connectiviteit.

GES

GES2019 wordt georganiseerd door Nederland samen met de Verenigde Staten. De summit vindt van 3 tot en met 5 juni plaats in het World Forum in Den Haag. Tijdens GES2019 komen 2.000 toonaangevende bedrijven, investeerders, scale-up ondernemers en wetenschappers samen. Doel is het bevorderen van internationaal ondernemerschap dat innovatief en kansrijk is, en gelijktijdig een bijdrage levert aan de oplossing van concrete internationale maatschappelijke vraagstukken. Naast ondernemers en investeerders zijn onder meer Ivanka Trump, premier Rutte en koningin Máxima aanwezig.

Innovatie mkb

KVK is partner van GES2019 en levert een bijdrage via onder meer de KVK Business Challenge, een open innovatieprogramma dat de innovatiekracht van het mkb koppelt aan uitdagingen van grote bedrijven als Shell, UPS en Philips. Daarnaast is er een workshop over de perfecte pitch voor investeerders door nlgroeit en komt er een speciale editie van het webinar 'Starting a business in the Netherlands' op business.gov.nl.