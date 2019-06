Gemeente Den Haag en Rijk gaan samenwerken in Haags Stationsgebied

Gemeente Den Haag en het Rijk slaan de handen ineen om samen te werken aan het gebied rondom het Haagse Centraal station. De samenwerking past binnen de plannen waarin de gemeente het gebied rond Den Haag Centraal verbetert, tot een aantrekkelijker gebied met een mix van woningen, winkels, openbaar groen en kantoren. De gemeente Den Haag en het Rijk gaan vanaf nu samenwerken om extra kantoorruimten en woningen in het gebied te realiseren met winkels en horeca. Naast plannen voor nieuwbouw worden bestaande kantoorpanden gerenoveerd en verduurzaamd. Dat is goed voor de economie en de werkgelegenheid. Dit hebben Haagse Wethouder Stadsontwikkeling en Wonen Boudewijn Revis en Staatssecretaris Raymond Knops donderdag 6 juni vastgelegd in een overeenkomst. Met hun gedeelde visie op 2050 werken de gemeente Den Haag en het Rijk de komende jaren de toekomstplannen verder uit.

Bereikbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming zijn belangrijke uitgangspunten, die samen zorgen voor een gezonde, groene en veilige stad. De twee overheden slaan nu de handen ineen voor een levendiger en aantrekkelijker gebied rondom Den Haag Centraal met duurzame gebouwen waarin gewoond en gewerkt kan worden. Er moeten in het gebied voldoende betaalbare woningen komen, ook daar gaan partijen elkaar versterken.

Werken en wonen

Elke dag reizen duizenden ambtenaren en forenzen naar hun werk bij de ministeries en bedrijven in de stad via het Haagse stationsgebied. Daarnaast willen gemeente en Rijk dat in dit centrum ook prettig gewoond kan worden. Dat vraagt om slimme oplossingen voor verkeers- en parkeermogelijkheden en het openbaar vervoer moet optimaal kunnen worden benut. De overeenkomst biedt de mogelijkheid om de komende jaren te werken aan concrete plannen en gezamenlijke oplossingen.

Samen groter effect

Staatssecretaris Raymond Knops: "Het Rijksvastgoedbedrijf heeft veel vastgoed in Den Haag en wil de gebouwen verduurzamen en bijdragen aan de omgeving van de rijkskantoren. Door met de gemeente Den Haag aan tafel te gaan kunnen we breder kijken. Samen kunnen we meer massa maken en een groter effect bereiken.” Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil haar grond- en vastgoedposities, verduurzamen, optimaliseren en toekomstbestendig maken op een manier die maatschappelijke meerwaarde biedt en de ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit van gebiedsontwikkelingen binnen gemeente Den Haag daarmee verhogen.

Rond station Den Haag Centraal

Wethouder Boudewijn Revis: “In Den Haag komen steeds meer mensen wonen en werken. Het gebied rond het centraal station is overdag druk met ambtenaren, politici en studenten van de Universiteit Leiden, maar ook ’s avonds moet het levendig zijn. Bewoners gaan dan naar hun supermarkt, buurtkroeg of sportschool. Zo zetten we Den Haag met stip op één als woonwerkstad.”