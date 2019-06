Minister Van Nieuwenhuizen: steun voor afvalwatervoorziening op Bonaire

De kapotte irrigatieleiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Bonaire wordt snel vervangen. Dat is de uitkomst van een bestuurlijk overleg dat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft gevoerd met het bestuur van Bonaire. Het eiland is een bijzondere Nederlandse gemeente en daarom vindt minister Van Nieuwenhuizen het belangrijk dat zowel de drinkwater- als de afvalwatervoorziening goed geregeld is.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie op Bonaire draait al enige jaren, maar door de kapotte irrigatieleiding kan het gezuiverde water niet gebruikt worden als irrigatiewater. Dit terwijl hotels, bedrijven en inwoners wel behoefte hebben aan irrigatiewater. Nu wordt duurder drinkwater gebruikt voor irrigatie. De rioolwaterzuiveringsinstallatie draait daardoor met verlies. Op Bonaire is geen zoetwater. Drinkwater wordt gemaakt uit zeewater, via omgekeerde osmose. Het is daarom duurder dan in Europees Nederland.

Minister Van Nieuwenhuizen: “De inwoners van Bonaire hebben recht op schoon water. Met de financiële bijdrage zorgen we ervoor dat het afvalwater op Bonaire niet alleen gezuiverd wordt, maar ook gebruikt kan worden in tuinen en landbouwgebieden. Daarmee hoeft het duurdere drinkwater niet meer gebruikt te worden voor irrigatie.”

Kostendekkend

Inzet is om naast de reparatie van de irrigatieleiding ook te komen tot een op termijn kostendekkende exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Om de drink- en afvalwatervoorziening op Bonaire toekomstbestendig te maken, is minister Van Nieuwenhuizen vandaag samen met het ministerie van BZK en het bestuur van Bonaire overeengekomen om het eiland hierin financieel te steunen met 1 miljoen euro per jaar tot en met 2025. Met de subsidie en de ondersteuning vanuit Den Haag kan Bonaire op zoek naar een structurele oplossing voor het probleem van de met verlies draaiende rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Koraal

Het ophalen en zuiveren van afvalwater op Bonaire is belangrijk voor de gezondheid van de inwoners van het eiland, maar ook voor het herstel van het koraal in de oceaan rond Bonaire, een uniek stuk natuur dat jaarlijks tienduizenden toeristen naar het eiland trekt. Minister van Nieuwenhuizen: “Eerst liep al het afvalwater gewoon de oceaan in, met nadelig effect voor het koraal. We slaan twee vliegen in een klap: geen ongezuiverd afvalwater meer in de oceaan en goedkoper irrigatiewater op het eiland zelf”.