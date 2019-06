Ondernemers beter beschermd bij zakendoen op digitale platforms

Ondernemers hebben voortaan meer zekerheid wanneer zij zakendoen met digitale platforms zoals reserverings- en vergelijkingswebsites, online marktplaatsen en appstores. De EU-lidstaten hebben vandaag in Luxemburg ingestemd met een Europees voorstel voor regelgeving. In de zogenoemde Platform-to-Business (P2B) verordening worden bijvoorbeeld transparantie over algemene voorwaarden, de volgorde van zoekresultaten en regels omtrent geschillenbeslechting vastgelegd.

De nieuwe regelgeving gaat ook gelden voor platforms die met hun hoofdvestiging niet in de Europese Unie zijn gevestigd, maar die daar wel actief zijn, zoals Facebook, Google en Amazon. De digitale platforms hebben één jaar de tijd, ná de publicatiedatum deze zomer, om aan de verordening te voldoen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Platforms zijn voor ondernemers steeds belangrijker om hun diensten of producten aan te bieden. Nederlandse MKB’ers kunnen hierdoor gemakkelijk een groot publiek bereiken, óók over de grens. Met deze regels zorgen we voor een eerlijkere economie. Een kleinere ondernemer is beter beschermd en kan met vertrouwen online zaken doen.”

Duidelijkheid over voorwaarden en werkwijze online platforms

In de huidige situatie lopen bedrijven tegen problemen aan bij het online zakendoen op een platform. Bijvoorbeeld wanneer een ondernemer zonder duidelijke reden van een platform wordt verwijderd, het onduidelijk is waarom een bedrijf laag in de zoekresultaten te vinden is of de ondernemer nergens naartoe kan om een geschil met een platform aan te kaarten.

De P2B-verordening draagt op twee manieren bij aan eerlijke verhoudingen: via transparantievereisten voor online platforms en effectieve geschillenbeslechting. Digitale platforms moeten zorgen dat de algemene voorwaarden helder en makkelijk te raadplegen zijn. Daarnaast moeten platforms transparant zijn over de volgorde van de zoekresultaten, het besluit om een ondernemer van een platform te verwijderen en de behandeling van eigen producten ten opzichte van producten van derden die ook op het platform worden aangeboden.

Effectievere geschillenbeslechting

Om te zorgen voor effectieve geschillenbeslechting, bepaalt de verordening dat ondernemers bij een geschil kosteloos bij het platform terecht moeten kunnen voor een snelle afhandeling. Daarnaast moeten platforms externe bemiddelaars aanwijzen die ingeschakeld kunnen worden voor bemiddeling. Kleinere platforms waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en met een jaaromzet van niet meer dan 50 miljoen euro, zijn uitgezonderd van deze verplichtingen rondom geschillenbeslechting.

Twee bepalingen zijn van toepassing op zoekmachines en ondernemers die daar gebruik van maken. Het gaat om transparantie rondom de factoren die de volgorde van zoekresultaten bepalen en de manier waarop eigen producten en diensten worden behandeld ten opzichte van die van derden.