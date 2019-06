‘Laat je telefoon lekker zitten en hou 95 euro in je zak’

Wie vanaf komende maandag fietst met zijn of haar telefoon in de hand, riskeert een boete van 95 euro. Vanaf 1 juli 2019 wordt het verbod voor het vasthouden van een mobieltje in het verkeer namelijk uitgebreid naar alle bestuurders van een voertuig, dus ook fietsers. Minister Cora van Nieuwenhuizen start vandaag een campagne om fietsers te wijzen op de uitbreiding van het verbod.

In de nieuwe regels is per 1 juli aanstaande ook de term ‘mobiele telefoon’ uitgebreid tot ‘mobiel elektronisch apparaat’. Dat betekent dat ook het vasthouden van andere elektronische apparaten zoals tablets, muziekspelers en camera’s niet langer is toegestaan achter het stuur of op de fiets. Als een mobiel apparaat in een houder zit mag het wel worden gebruikt, bijvoorbeeld voor navigatie of handsfree bellen.

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘In het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. Daarom is het voor alle verkeersdeelnemers, ook fietsers, belangrijk dat ze hun aandacht en ogen op de weg houden en niet op het scherm van hun telefoon. We denken vaak dat we kunnen multitasken in het verkeer, maar dat kunnen we niet, rijd dus MONO. Mijn oproep aan alle fietsers is helder: hou je mobieltje en 95 euro in je zak’.

Het verbod geldt alleen als het voertuig daadwerkelijk in beweging is. Iemand die bijvoorbeeld met de fiets stilstaat voor het verkeerslicht, mag dus wel zijn of haar mobiele telefoon vasthouden. De boete voor bestuurders van niet gemotoriseerde voertuigen, zoals de fiets, bedraagt 95 euro. Ook bestuurders van trams kunnen vanaf 1 juli een boete krijgen als ze hun mobieltje gebruiken. Dat boetebedrag is 240 euro, net zoals de boete voor het vasthouden van een mobieltje tijdens het besturen van een auto of motorfiets. Voor bestuurders van brom- en snorfietsen bedraagt de boete 160 euro.

De campagne die minister Van Nieuwenhuizen vandaag start, attendeert fietsers op het verbod en de hoogte van de boete met de slogan: ‘Laat je telefoon lekker zitten en hou 95 euro in je zak’. De campagne is onderdeel van de brede MONO-campagne die al langer loopt en bestuurders wijst op het gevaar van afleiding in het verkeer.