45 regio’s krijgen miljoenen voor vmbo-techniekonderwijs

Om het techniekonderwijs verder te ontwikkelen krijgen 45 regio’s in totaal ruim 231 miljoen euro. Dat is bijna 16.000 euro per leerling. De plannen voor beter techniekonderwijs zijn van vmbo-scholen, mbo’s en lokale en regionale bedrijven.

Minister Slob (onderwijs): “De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Daarom hebben vmbo-scholen, mbo’s en het bedrijfsleven samen plannen gemaakt. De ambitie die daar uit spreekt is geweldig. Het enthousiasme spat van de pagina’s af.”

Van nieuwe technieklokalen tot technologie in het basisonderwijs

De plannen verschillen erg per regio. Waar in de ene regio een nieuwe gezamenlijke technieklocatie wordt opgezet, kiest een andere regio ervoor om vmbo-leerlingen praktijklessen te laten volgen bij bedrijven. Veel regio’s gaan ook op basisscholen aan de slag om leerlingen kennis te laten maken met techniek en technologie.

Overige plannen worden verbeterd

In totaal hebben 78 regio’s plannen ingediend om hun techniekonderwijs in de komende vier jaar verder te ontwikkelen. De regio’s waarvan de plannen nog niet zijn goedgekeurd krijgen tot 1 oktober de tijd om deze te verbeteren. In veel gevallen was de samenwerking nog niet voldoende ontwikkeld. Deze regio’s worden ondersteund bij het bijstellen van de plannen.

100 miljoen euro

De uitvoering van de plannen worden betaald uit de 100 miljoen euro voor techniekonderwijs die in het Regeerakkoord zijn aangekondigd.