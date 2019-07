31 Wajongers aan het werk door UWV en John Williams

Steeds meer geïnteresseerden melden zich aan voor het unieke project van UWV en John Williams, waarbij werkzoekenden in contact worden gebracht met vakantieparken vanwege het tekort aan schoonmaakpersoneel. Op 18 maart vertrokken 13 deelnemers in een bus naar Zeeland voor hun eerste werkdag. Inmiddels staat de teller op 31 deelnemers. Staatssecretaris Tamara van Ark sprak vandaag met UWV, John Williams en deelnemers over hun ervaringen in Bilderberg Parkhotel in Rotterdam.

Alle huidige deelnemers aan het project behoren tot de Wajong-doelgroep. Het gaat om mensen die arbeidsbeperkt zijn door een ziekte of beperking die vóór hun 18e verjaardag is geconstateerd. Zij zoeken al enige tijd naar een baan en hebben daardoor een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dankzij het werkplein van UWV Rijnmond hoorden zij over deze kans en hebben zij zich aangemeld als kandidaat. Het feit dat de kandidaten geen ervaring hebben in de schoonmaakbranche is geen belemmering, waardoor de drempel een stuk lager is om zich aan te melden. Ook het feit dat deelnemers met een bus opgehaald en thuisgebracht worden maakt het makkelijker voor Wajongers om aan de slag te gaan. De mogelijkheid om trainingen te volgen, certificaten te behalen en de aanwezigheid van doorgroeikansen zorgt ervoor dat ze extra gemotiveerd zijn.

Het is mooi om te zien hoe enthousiast deelnemers zijn. UWV en John Williams hebben hier echt een mooi project neergezet. Ik juich alle initiatieven om hen aan het werk te krijgen, toe. Werk is voor Wajongers heel belangrijk. Van dit soort projecten kunnen we leren. Om zo nog meer bedrijven te inspireren om veel meer vergelijkbare projecten te starten. Bedrijven hebben baat bij een diverse groep medewerkers, ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt.

Staatssecretaris Tamara van Ark

Deelnemer Ferdi Boonstra: "Ik wil meedoen in de maatschappij en een rolmodel zijn voor mijn kinderen door te laten zien dat je moet werken en je je eigen broek moet kunnen ophouden". Mitchell Bisch en Leila Kievit hebben een moeilijke tijd achter de rug en deze nieuwe baan is voor beide een nieuwe start en daarmee een lichtpunt: “We hebben een zware tijd gehad en door nu weer aan de slag te zijn hebben we het gevoel dat we onderdeel uitmaken van de samenleving. We kunnen ons nu richten op een betere toekomst.”

Ondersteuning aan Wajongers door UWV

Wajongers die arbeidsvermogen hebben, krijgen van UWV ondersteuning om makkelijker werk te vinden of te behouden. Arbeidsdeskundigen maken met Wajongers een plan om werk te vinden en geven advies en hulp. Ook biedt UWV een online ontmoetingsplek voor Wajongers: UWV Perspectief. Hier lezen zij verhalen van andere mensen met een Wajong-uitkering en kunnen zij zelf hun verhaal delen. Werkgevers die mogelijk werk hebben voor Wajongers kunnen terecht bij het WerkgeversServicepunt in de regio. Daar staan UWV medewerkers klaar voor advies. Ook kunnen geïnteresseerde werkgevers met vragen bellen met UWV via 088-898 92 94. Daarnaast staat er meer informatie op de website van het UWV.