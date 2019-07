Leerlingen in voortgezet speciaal onderwijs krijgen diploma

Voortaan krijgen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een schooldiploma. Daarmee wil minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs de erkenning geven die zij verdienen. De minister gaat dit in de wet regelen.

Het voortgezet speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een beperking, chronische ziekte of stoornis hebben. Ongeveer 37.500 leerlingen volgen voortgezet speciaal onderwijs.

Bekroning schooltijd

Minister Slob: “Alle leerlingen verdienen een bekroning op het einde van hun middelbare schooltijd. Daarom gaan we ervoor zorgen dat ook leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs voortaan een schooldiploma krijgen.”

Schooldiploma

Omdat in de profielen dagbesteding en arbeid van het voortgezet speciaal onderwijs geen eindexamen wordt afgenomen, gaat het om een schooldiploma. De minister gaat de wet zo snel mogelijk invoeren. Waarschijnlijk lukt dit vanaf schooljaar 2021-2022.

De wetswijziging geldt niet voor alle leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs. Er zijn ook leerlingen die op een school voor voortgezet speciaal onderwijs een vmbo-opleiding, havo of vwo volgen. Zij krijgen op het einde van hun schooltijd het diploma dat daarbij hoort.

Praktijkonderwijs

Door deze wetswijziging krijgen voortaan alle leerlingen op het voortgezet onderwijs een diploma. Eerder kondigde de minister aan dat ook leerlingen in het praktijkonderwijs in het vervolg een schooldiploma krijgen. Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen waarvoor het vmbo te zwaar is.