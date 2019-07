Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen

De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.

De aanwijzing volgt op het advies van het College financieel toezicht, dat de afgelopen jaren zijn zorgen heeft geuit over het financieel beheer van Curaçao en het oplopen van de tekorten op de begroting van het land. Gezonde overheidsfinanciën, zoals neergelegd in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, zijn van groot belang voor de economische ontwikkeling en stabiliteit van Curaçao.

Het is daarnaast van het grootste belang dat Curaçao noodzakelijke structurele hervormingen onverkort gaat doorvoeren.

Nederland realiseert zich dat dit tijd vraagt en zonder ondersteuning moeilijk realiseerbaar is. Er is daartoe tussen Nederland en Curaçao overeenstemming bereikt over een onderlinge regeling. Daarin zijn afspraken gemaakt over de directe maatregelen en structurele hervormingen die Curaçao moet doorvoeren om de economie weer aan te jagen en de overheidsfinanciën op orde te brengen. Daarbij gaat het om de gebieden economie, overheidsfinanciën, overheidsapparaat, sociale zekerheid, zorg, onderwijs en arbeidsmarkt. Ook het belastingstelsel en het begrotingsproces worden aangepakt. Het is nu zaak de afspraken voortvarend uit te voeren.

Nederland zal die inspanningen ondersteunen door kennis en capaciteit ter beschikking te stellen. Deze ondersteuning is gekoppeld aan de voortgang die Curaçao boekt op het doorvoeren van de in de onderlinge regeling opgenomen afspraken. De voortgang wordt halfjaarlijks geëvalueerd door een gezamenlijke nog te bemensen commissie.