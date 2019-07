Lagere griffierechten voor kleinere vorderingen

De griffierechten voor civiele zaken in eerste aanleg met vorderingen tussen € 500 en € 5.000 gaan omlaag. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat vandaag in consultatie is gegaan.

Nu betalen ondernemers voor een vordering van net boven de € 500 nog € 486 aan griffierechten. Dat wordt straks € 306 óf als de ondernemer geen rechtspersoon is € 204.

Dekker:

‘In een rechtsstaat is de toegang van burgers en bedrijven tot de rechter essentieel. Vooral kleinere bedrijven stappen niet naar de rechter en laten hun onbetaalde rekeningen liggen, omdat het verschil tussen griffierecht en vordering zo klein is. Daar ga ik wat aan doen met dit wetsvoorstel’

Door meer categorieën in het griffierechtenstelsel te introduceren, kunnen de tarieven voor de lagere vorderingen dalen en komt de hoogte van het griffierecht beter in verhouding te staan tot de hoogte van de vordering. Daarmee komt de minister tegemoet aan de bezwaren van onder andere het midden- en kleinbedrijf en van de deurwaarders. De huidige tarieven zouden de toegang tot de rechter te veel kunnen belemmeren.

Ook wil Dekker particulieren tegemoetkomen die een incassoprocedure tegen een bedrijf hebben verloren en worden veroordeeld in de proceskosten. Doorgaans moeten zij dan het hogere griffierecht vergoeden dat het bedrijf (de rechtspersoon) heeft moeten betalen. Dit klemt vooral bij relatief lage geldvorderingen. Daarom brengt Dekker de griffierechten voor rechtspersonen en natuurlijke personen voor vorderingen tot € 5.000 dichter bij elkaar.

Overigens moeten de wijzigingen in de tarieven budgetneutraal worden uitgevoerd. Dit betekent dat tegenover de verlaging van de tarieven voor vorderingen tot € 5.000 staat dat het griffierecht voor vorderingen van € 5.000 of meer (in eerste aanleg) omhoog zal gaan. Voor de vorderingen tot € 500 blijven de griffierechten ongewijzigd.