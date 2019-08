Schoolklas vaart in Amsterdamse Pride-grachten

Met lessenaars, schooluniformen en een groot schoolbord aan boord vaart het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanstaande zaterdag mee met een eigen onderwijsboot bij de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam. Minister Ingrid van Engelshoven vaart samen met tientallen leerlingen, studenten en docenten mee om te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn op school.

“Samen vieren we dat het steeds beter lukt om je zelf te kunnen zijn op school. Ik wil dat iedereen zich veilig in de klas kan voelen. Wie je ook bent en van wie je ook houdt,” aldus emancipatieminister Van Engelshoven.

De onderwijsboot is open gesteld aan iedereen die bijdraagt aan een veilige omgeving op school en graag de diversiteit in het onderwijs mee wil vieren tijdens de Canal Parade. Op de oproep van het ministerie om mee te varen, kwamen tientallen reacties binnen van docenten, leerlingen en studenten.

Helaas is het nog altijd geen vanzelfsprekendheid dat iedereen in vrijheid en veiligheid zichzelf kan zijn in het onderwijs. Zo bracht de SCP monitor, die eind 2018 uit kwam, in beeld dat transgender jongeren twee keer zo vaak gepest worden als leeftijdsgenoten, respectievelijk 20% versus 10%. Ook gelooft een op de vijf van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs dat hun school niet veilig genoeg is om openlijk uit de kast te kunnen komen. De helft van de leerlingen vindt dat dat op school wél kan. LHBT-leerlingen voelen zich nog steeds minder veilig vergeleken met andere jongeren hoewel het verschil nog nooit zo klein was: bij lesbische meisjes is dit 86 procent versus 97 procent en bij homoseksuele jongens 95 procent versus 99 procent.

Minister van Engelshoven: “Hoewel we zien dat de cijfers de goede kant op gaan, mogen we pas tevreden zijn als school voor íedereen een veilige omgeving is. Daar moeten we ons voor in blijven zetten. Met onze eigen onderwijsboot tijdens de Canal Parade vieren we de diversiteit in het onderwijs en onderstrepen we het belang van een veilige klas voor iedereen.”