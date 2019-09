Schiphol zet in op toename woon-werk verkeer per fiets

Luchthaven Schiphol en ministerie van I&W investeren in veilige en snelle bereikbaarheid Schiphol, 02 september 2019 –Amsterdam Airport Schiphol heeft de ambitie om in de komende jaren het aantal luchthavenmedewerkers dat met de fiets naar Schiphol komt te laten stijgen. Om deze ambitie te realiseren, is het fietsprogramma ‘goinGDutch’ ontwikkeld. Vandaag gaf Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) , officieel het startschot voor dit programma.

Er werken ruim 66.000 mensen op de luchthaven, daarvan komen ongeveer 4.000 mensen met de fiets naar Schiphol. Schiphol is één van de nieuwste fietsambassadeurs van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W). Vanuit deze rol en om het aantal luchthavenmedewerkers dat met de fiets naar Schiphol komt te laten stijgen heeft Schiphol in samenwerking met partners BAM, Microsoft en OrangeNXT een fietsvisie ontwikkeld onder de naam ‘goinGDutch’.

“De (elektrische) fiets is een interessant vervoersmiddel voor medewerkers die binnen een straal van 25 kilometer van Schiphol wonen. Het is duurzaam woon-werk verkeer, goed voor de vitaliteit en het ontlast de andere toegangswegen richting Schiphol. Samen met de partners van goinGDutch heeft Schiphol de ambitie om eind 2020 te kunnen zeggen dat 7.000 medewerkers regelmatig de fiets pakken naar de luchthaven en in eind 2024 zelfs 10.000,” zegt Miriam Hoekstra- van der Deen, directeur Airport Operations bij Amsterdam Airport Schiphol.

In het fietsprogramma goinGDutch staan concrete plannen om het fietsen naar en rond Schiphol te stimuleren. Deze plannen richten zich op de infrastructuur, de fietsvoorzieningen en het stimuleren van fietsgedrag. Schiphol en I&W investeren in verbreden van de zogenoemde snelfietspaden tussen Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam. Ook worden kruispunten nog veiliger gemaakt om de infrastructuur te verbeteren. Vervolgens zullen fietsvoorzieningen uitgebreid worden, zoals het aantal fietsenstallingen en oplaadpunten. Daarna gaat Schiphol actief aan de slag om ervoor te zorgen dat medewerkers op de fiets stappen, bijvoorbeeld door het financieel aantrekkelijk te maken.

Van Veldhoven vindt het een mooie stap. “Goede routes en voorzieningen voor fietsers naar de luchthaven leveren veel op. Niet alleen voor de bereikbaarheid van de luchthaven, maar ook voor de gezondheid en de portemonnee van de fietsers zelf. En elke extra fietser ontlast de andere toegangswegen richting Schiphol. Als je kijkt naar het aantal reizigers op Schiphol zie ik daar ook veel potentie, vooral voor de reiziger die vaak moet vliegen en weinig bagage heeft.

Fiets stimuleren

De 12 fietsambassadeurs vertegenwoordigen diverse sectoren. Het gaat naast Schiphol om het UMCG, ASR, Amega groep, Efteling, Enexis, Fujifilm, MN, de nationale politie, Radboud Universiteit, TataSteel en Zalsman.

Zij stimuleren actief het fietsen onder hun medewerkers. En daarmee inspireren ze niet alleen hun medewerkers, maar ook hun sector, regio of klanten. Voorbeelden van de gerichte maatregelen die de ambassadeurs onder andere nemen zijn kilometervergoedingen, benutten van fiscale voordelen bij de aanschaf van een fiets, laadmogelijkheden voor e-bikes, leenfietsen, fietsenstallingen, douches en fietsenmakers op kantoor.

De fiets is onmiskenbaar Nederlands. Ruim een kwart van alle verplaatsingen die Nederlanders maken, gaat per fiets. Het kabinet heeft de ambitie om nog meer reizigers voor de fiets te laten kiezen. Van Veldhoven investeert met provincies, stadsregio’s en gemeenten 345 miljoen euro in nieuwe fietsroutes en stallingen. Ook wordt het leasen van een fiets vanaf 1 januari 2020 net zo makkelijk als het leasen van een auto maar dan tegen de lage bijtelling van 7%. Het kabinet heeft in het klimaatakkoord aangekondigd 75 miljoen euro extra uit te trekken voor goede fietsparkeervoorzieningen bij bijvoorbeeld OV-knooppunten.