Klimaatcampagne ‘Iedereen doet wat’ van start

De Rijksoverheid start vandaag samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties een langlopende campagne over de klimaattransitie. Onder de titel ‘Iedereen doet wat’ helpt de campagne mensen bij het maken van duurzame keuzes in en rond het huis. De campagne maakt duidelijk dat iedereen iets kan bijdragen: groot of klein, goedkoop of duurder. De vraag is niet of mensen iets kunnen doen voor het klimaat, maar wat ze kunnen doen.