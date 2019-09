Koolmees en Van Veldhoven tekenen voor meer banen op het spoor

Dertig statushouders worden opgeleid voor een vaste baan in de spoorsector. Dat voornemen staat in de intentieverklaring “Duurzame arbeidsmarkt op de rails” die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat samen met spoorbeheerder ProRail, opleidingsinstituut Railcenter en spooraannemers BAM Infra Rail en Strukton Rail vandaag ondertekenen.

Van Veldhoven: “Dit is een uitgelezen kans op een baan in een echte topsector. Bovendien is dit initiatief goed nieuws voor de reiziger. Het gebruik van het openbaar vervoer stijgt de komende jaren naar verwachting fors. En dat brengt veel werk met zich mee waarvoor goed personeel nodig is. Ik wil heel graag dat alle mensen die willen en kunnen ook de kans krijgen om aan de slag te gaan in de spoor sector. Deze intentieverklaring is een heel goed begin”.

Het streven is dat minimaal 30 statushouders in 2021 een vaste baan in de spoorsector krijgen. Na 2021 is de bedoeling dat er elk jaar minimaal 10 statushouders instromen. Om op deze manier de basis te leggen voor een goede samenwerking en te werken aan een gezonde arbeidsmarkt in de spoorsector.

De intentieverklaring is onderdeel van de pilot ‘Leren en werken’ van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het programma VIA bestaat uit acht experimentele pilots met werkgevers, gemeenten en scholen die nauwgezet gevolgd en geëvalueerd worden. De intentieverklaring “Duurzame arbeidsmarkt op de rails” is onderdeel van één van deze pilots.



Koolmees: “Het is van groot belang dat iedereen in Nederland mee kan doen. Voor een gelijkwaardige samenleving en een gezonde economie. Daarbij hebben we iedereen nodig: om kansen te pakken maar ook om ze te krijgen. Immers, werk is de snelste weg naar economische zelfstandigheid en integratie. Ik hoop dat er snel ook andere sectoren volgen.”

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt vandaag haar reactie op het eerdere gepresenteerde actieplan “Denderende Banen” naar de Tweede Kamer. Naast de inzet om statushouders klaar te stomen voor een baan in de spoorsector, werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met diverse onderwijsinstellingen. Doel is het beroepsonderwijs en een baan in de spoorsector beter op elkaar aan te laten sluiten. Voor scholieren, maar ook voor zij-instromers.



Partijen hebben de intentie dat betrokken werkgevers een kopgroep vormen en samenwerken met gemeenten en opleidings- en kennispartijen, waaronder RailConnect en Railcenter. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en realisatie ligt bij de afzonderlijke partijen. Het ministerie van IenW en SZW zijn betrokken als aanjagende partijen.