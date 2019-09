Nationaal programma berging vliegtuigwrakken van start

Met de berging van de RAF bommenwerper Short Stirling W7630 uit de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Echt-Susteren is het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken gestart. De komende jaren ondersteunt het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeenten bij de bergingen van vliegtuigwrakken. Minister Ollongren bezoekt vandaag de berging in Echt-Susteren.

Beeld: Jeroen Liebers

De bommenwerper Short Stirling W7630 is in de nacht van 10 september 1942 na beschietingen door een Duitse nachtjager gecrasht in de omgeving van Echt-Susteren. Zes van de acht, Britse en Canadese, bemanningsleden hebben de crash niet overleefd. Vier van hen, staan tot op heden nog als vermist geregistreerd. ‘Met het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken wil ik in de eerste plaats recht doen aan de wens van nabestaanden van omgekomen bemanningsleden. Ik vind het dan ook bijzonder dat vanmiddag nabestaanden van de bemanningsleden aanwezig zijn. Dat de bergingen nu van start gaan, is bovendien een betekenisvol gebaar met het oog op de viering van 75 jaar vrijheid in 2020’, aldus Ollongren.

Ondersteuning

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen ruim 5500 vliegtuigen in Nederland verloren. Van een groot deel hiervan liggen nog resten in de Nederlandse bodem. Uit recent onderzoek blijkt dat op circa dertig tot vijftig plaatsen in Nederland zeer waarschijnlijk nog stoffelijke resten van bemanningsleden aanwezig zijn. Het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken ondersteunt de gemeenten waar deze zogenaamde ‘kansrijke bergingen’ zich bevinden, met geld en advies.

Vliegtuigbergingen zijn ingewikkeld

De berging van een vliegtuigwrak is een ingewikkelde operatie waarbij verschillende betrokkenen stap voor stap hun werkzaamheden uitvoeren. De uitvoering van de bergingen zelf valt onder de Stafofficier Vliegtuigberging van het Commando Luchtstrijdkrachten. De Bergings- en Identificatiedienst van het Commando Landstrijdkrachten voert de identificatie uit van eventuele gevonden stoffelijke resten en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimt explosieven.



Majoor Aalberts, Staf Officier Vliegtuigberging van de Koninklijke Luchtmacht, begeleidt de berging in Echt-Susteren: ‘Bij een vliegtuigberging graven we het terrein in lagen af waarbij we de grote­re, bodemvreemde, elementen meteen verwijderen en schoonmaken. Vervolgens zeven we de afgegra­ven grond over een zeef van 8 mm. Daarna worden in een zogeheten uitleesunit alle bodemvreemde zaken, zoals vliegtuigdelen, delen van munitie, stoffelijke resten, persoonlijke bezittingen en militaire uitrustingsstukken er handmatig uitgehaald.’

De komende tijd start ook de berging van een vliegtuigwrak in de gemeente Lochem. Daarnaast lopen voorbereidingen voor bergingen in de Gemeente Almere (Markermeer), Dalfsen, Lingewaard en Hollands Kroon.