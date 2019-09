Extra hulp tegen Brexit-moeheid

De Rijksoverheid lanceert vanaf vandaag nieuwe tools waarmee ondernemers en zorginstellingen zich op de Brexit kunnen voorbereiden. Doel is om ondernemers te wijzen op mogelijke blinde vlekken in hun voorbereiding of nog eens kritisch te laten kijken of ze Brexit-proof zijn.

Uit onderzoek blijkt dat 80-85% van de ondernemers weliswaar aan de slag is gegaan met voorbereiden. Maar ruim de helft daarvan ziet nog belangrijke zaken over het hoofd en is dus nog niet helemaal klaar is voor de Brexit. Door deze nieuwe tools wordt het makkelijker voor ondernemers en zorginstellingen zich voor te bereiden op Brexit. Minister Blok ‘Het is begrijpelijk dat nog niet iedereen is voorbereid op Brexit want het is nog steeds niet helemaal duidelijk wanneer Brexit precies plaatsvindt’, zegt minister Blok van Buitenlandse Zaken. ‘Een no-deal Brexit op 31 oktober is echter nog steeds een reële mogelijkheid. We adviseren dan ook om Brexit-moeheid tegen te gaan en bijvoorbeeld met behulp van de nieuwe tools op het brexitloket.nl in actie te komen en de juiste voorbereidingen te treffen.’

Magazine De tools voor ondernemers en zorginstellingen zijn onderdeel van de overheidscampagne ‘Zorg dat Brexit uw bedrijf niet in de weg zit’. Vandaag verschijnt een speciaal Brexit-magazine met veel praktische informatie. Zo bevat het tijdschrift onder meer een Brexit to-do list, een handige Douane-checklist en interviews met ondernemers en instellingen die zich al hebben voorbereid.

Interactieve tool Op Brexitloket.nl staat een interactieve Track & Trace-tool. Hiermee kunnen ondernemers zelf een virtueel transport ondernemen van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk en vice versa. Zo zien zij direct welke obstakels zij onderweg kunnen tegenkomen. Wanneer een bepaalde stap nog niet op orde is, kunnen zij direct doorklikken naar een webpagina om dat recht te zetten. Concreet en praktisch.

Podcasts

Tot slot zijn er de Brexit Wake-up calls; dat zijn podcasts waarin experts en ondernemers uit verschillende branches hun ervaringen delen en tips geven. De eerste podcast van een reeks van acht is vanaf vrijdag te beluisteren op nu.nl. Daarnaast biedt de Brexit Impact Scan nog steeds de meest complete doorlichting van een bedrijf of instelling op Brexit-risico’s.

Minister Kaag

‘Een goede voorbereiding op de Brexit is noodzakelijk’, zegt minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ‘Als het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer is van de EU krijgen bedrijven te maken met allerlei nieuwe regels en procedures, waaronder douaneformaliteiten. Door zich grondig voor te bereiden, kunnen ondernemers problemen voorkomen en veel tijd en geld besparen. Dus doe zo snel mogelijk die impact scan en bezoek het Brexitloket.’

Brexit Impact Scan

Met de Brexit Impact Scan hebben inmiddels al veel ondernemers vastgesteld welke gevolgen Brexit voor hen heeft. Die informatie is natuurlijk alleen waardevol als je vervolgens ook gerichte actie onderneemt. Zoals het aanvragen van een EORI-nummer bij de douane, documenten voormelden bij het Portbase-systeem van de ferryhavens, contracten en verzekeringen aanpassen, import- en exportcertificaten regelen en het dataverkeer Brexit-proof maken.

Staatssecretaris Keijzer

‘Ook al is nog niet alles duidelijk over de Brexit, toch is het belangrijk dat we er met zijn allen klaar voor zijn’, zegt staatssecretaris Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ‘De tijd tikt door en met deze campagne willen we bedrijven helpen om zich voor te bereiden. Zo kunnen we de economische gevolgen zoveel mogelijk beperken, zowel voor alle individuele bedrijven afzonderlijk als voor ons land als geheel.’

Minister Bruins

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport): ‘Een goede voorbereiding is cruciaal om bij eventuele onwenselijke gevolgen snel en adequaat op te kunnen treden. De overheid en tal van andere partijen in de zorg zetten alles op alles om te voorkomen dat er voor patiënten problemen ontstaan bij een no-deal scenario. Deze nieuwe tools kunnen zorginstellingen helpen om nog eens kritisch te kijken of zij de juiste voorbereidingen hebben getroffen of dat aanvullende acties nodig zijn.’