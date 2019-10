Opening miljoenensubsidie voor herdenking Tweede Wereldoorlog

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) opent vandaag een subsidieregeling van 15 miljoen euro voor projecten rondom de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Het geld is bedoeld voor projecten die op langere termijn de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in leven houden. Het Mondriaan Fonds zal het bedrag door middel van een subsidieregeling verdelen. Organisaties kunnen vanaf vandaag aan de slag om met hun voorstellen aanspraak te maken op het budget.

Dit jaar en het komende jaar vieren we groots dat Nederland 75 jaar is bevrijd. “Ook daarna is het van groot belang dat we de verschrikkingen in het verleden blijven herdenken om er vandaag de dag van te leren”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis. “Dat is het doel van deze investering: ook de komende jaren, nu de ooggetuigen wegvallen, de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog op indringende wijze blijven vertellen. Het is belangrijk dat we daarbij manieren vinden om ook jongere generaties te blijven aanspreken.”

Aanspreken nieuwe generaties

Het geld wordt hoofdzakelijk verdeeld onder drie thema’s: Het moderniseren van oorlogsmusea, wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en het toegankelijker maken van digitale bronnen en archieven over deze tijd. Zo kunnen bijvoorbeeld aanvragen worden ingediend voor de verbouwing, uitbreiding of herinrichting van een museum of herinneringscentrum. Maar ook het aanspreken van toekomstige generaties heeft prioriteit. Projecten die bijvoorbeeld onderzoek doen naar nieuwe manieren om de Tweede Wereldoorlog op een eigentijdse wijze toegankelijk maken voor het publiek kunnen een subsidie aanvragen.

Vanaf 4 november kunnen instellingen en onderzoekers daadwerkelijk een aanvraag indienen op de website van het Mondriaan Fonds. In april 2020 horen de eerste indieners of hun aanvraag is goedgekeurd.. De projecten van de tweede en laatste aanvraagronde krijgen september volgend jaar te horen of subsidie wordt toegekend.

Meer informatie over het aanvragen van de subsidie is te vinden op de website van het Mondriaan Fonds.