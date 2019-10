Rijk en gemeenten maken afspraken over schone vuilniswagens

Vanaf 2030 geen nieuwe vervuilende vuilniswagens in de straat en in de jaren erna álle vuilniswagens volledig zonder uitstoot van uitlaatgassen. Die afspraak maken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, diverse gemeenten en een aantal partijen uit de reinigingsbranche vandaag op een grote bijeenkomst over duurzaam vervoer. Emissieloze reinigingsvoertuigen stoten geen CO2, stikstof en fijnstof uit tijdens het rijden. Daarmee zijn ze goed voor het klimaat en de schone lucht in de steden. En ze zijn vaak ook nog eens een stuk stiller, wat de leefbaarheid ten goede komt. Onder andere de gemeenten Leiden, Groningen, Den Haag en Breda maken deze afspraak vandaag. Gemeenten als Amsterdam , Rotterdam en Tilburg tekenden al eerder.

Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vindt het een mooie stap in de uitvoering van het eerder gesloten klimaatakkoord: “De woorden ‘schoon’ en ‘vuilniswagen’ klinken misschien niet meteen als een logische combinatie. Maar als je bedenkt dat er zo’n 6000 reinigingsvoertuigen door onze straten rijden moet het dat wel worden. Straks stoten ze in elk geval geen uitlaatgassen maar uit en dat is goed nieuws voor het klimaat en de schone lucht in onze dorpen en steden.

Belangrijke rol gemeenten

De gemeenten hebben een belangrijke rol bij het verduurzamen van reinigingsvoertuigen en vuilniswagens. Zij zijn verantwoordelijk voor de inzameling van huisvuil, en kunnen daarom eisen stellen aan de voertuigen die vuilverwerkers en –ophalers gebruiken. Een van de ondertekenaars is Breda. Wethouder Boaz Adank:



“In Breda hebben we de ambitie om in 2044 CO2-neutraal te zijn. Met de ondertekening van het convenant zetten we weer een stap in de goede richting; we bekijken de mogelijkheden om de voertuigen van ons reinigingsbedrijf te verduurzamen. Schonere en stillere voertuigen van ons reinigingsbedrijf zijn goed nieuws voor ons klimaat én voor onze medewerkers en bewoners. En door dit samen te doen met de convenant-partners kunnen we gebruik maken van ieders kennis”.



Op dit moment rijden in een aantal gemeenten al emissieloze reinigingsvoertuigen. Het betreft zowel batterij-elektrische voertuigen, bijvoorbeeld kleine vrachtauto’s en bestelbussen, en waterstof-elektrische voertuigen, bijvoorbeeld de grotere vuilniswagens.

Afspraken voor schoon vervoer

De gemaakte afspraken liggen vast in het convenant ‘duurzame brandstoffen en voertuigen in de reinigingsbranche’. Partijen die actief zijn in de reinigingsbranche verplichten zich hiermee om emissieloze voertuigen te bouwen en te gebruiken. Gemeenten verplichten zich om stapsgewijs naar een emissieloos wagenpark te gaan. En het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verplicht zich de overgang naar het gebruik van schone reinigingsvoertuigen te faciliteren. Denk aan de beschikbaarheid van goede financiële regelingen en fondsen, kennisuitwisseling en het ondersteunen van partijen bij de opzet van concrete projecten.

Klimaatakkoord in uitvoering

Het verduurzamen van voertuigen in de reinigingsbranche is een afspraak uit het Klimaatakkoord, dat in juni 2019 is gepresenteerd. In het klimaatakkoord staan afspraken met als doel in 2030 49% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990, om zo klimaatverandering tegen te gaan.



Deelnemende partijen:

Gemeente Amsterdam

Gemeente Rotterdam

Gemeente Tilburg (BAT)

Midwaste

Avalex

Circulus-Berkel

Waterstofnet

VDL-Translift

Holthausen

PitPoint

Gemeente Den Bosch, Afvalstoffendienst

Infrastructuur en Waterstaat

Gemeente Breda

Gemeente Groningen

Gemeente Leiden

Buha

Baetsen

Meerlanden

Twente Milieu

E-Trucks Europe b.v.

Den Haag (Haagse Milieu Service)

Gemeente Den Haag

Gemeente Groningen (Milieudienst)