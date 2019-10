Betere bescherming schuldeisers bij snelle ontbinding bedrijven

Schuldeisers krijgen bij de snelle ontbinding zonder vereffening – een zogenoemde turboliquidatie – van bedrijven die hen nog geld verschuldigd zijn meer mogelijkheden om te beoordelen of er sprake is van benadeling en of zij stappen kunnen ondernemen. Dat schrijf minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Dekker:

“In de huidige situatie worden schuldeisers niet geïnformeerd en komen er pas naar verloop van tijd achter dat ze naar hun geld kunnen fluiten. Zij worden straks beter beschermd. Als zij vinden dat een snelle ontbinding onterecht is, kunnen zij hiertegen makkelijker stappen ondernemen. Uiteindelijk blijft het een afweging van iedere schuldeiser zelf, maar meer inzicht in het financiële plaatje van het bedrijf helpt ze wel daarbij. Dat inzicht is er nu niet.”

Meer verantwoording

Een bedrijf dat via een turboliquidatie ermee stopt, moet in de toekomst meer informatie geven om te verantwoorden dat een turboliquidatie nodig was. Zo wordt het bestuur verplicht om een slotbalans op te stellen en vast te laten leggen, met een verklaring waarom er geen vermogen (meer) op de balans staat. Het bedrijf moet ook inzicht geven met jaarrekeningen. Verandering in de bezittingen van de voorafgaande jaren zijn dan beter te controleren.

Het bestuur moet er verder voor zorgen dat de turboliquidatie algemeen bekendgemaakt wordt. In de bekendmaking moet staan dat de slotbalans met de jaarrekening van het bedrijf ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel.