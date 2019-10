Goede resultaten maatschappelijk verantwoord innen

De kabinetsmaatregelen om te zorgen voor een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde manier om schulden van mensen te innen, begint zijn vruchten af te werpen. Zo is er bij het innen van schulden een forse stijging van het aantal mensen dat een betalingsregeling treft. Verder is er een afname van de inzet van gerechtsdeurwaarders. Daarnaast heeft het CJIB stappen gezet om eerder signalen van schuldenstapeling bij mensen te herkennen. Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Dekker:

“Wie zich niet aan de verkeersregels houdt, vormt een gevaar en riskeert een boete. En die boetes moeten uiteraard worden betaald. Maar ik wil niet dat mensen met geldzorgen onnodig de dupe worden van de incassopraktijken van de overheid. Wie wel wil betalen, maar even niet kan, heeft nu de mogelijkheid een betalingsregeling af te sluiten. Het CJIB hanteert daarmee de menselijk maat en is zo de juiste weg ingeslagen.”

Positieve cijfers betalingsregelingen

De wettelijke mogelijkheid voor betalingsregelingen voor verkeersboetes bestaat vanaf 2018. Op dat moment waren er 165 duizend betalingsregelingen. In 2018 steeg dat aantal naar 196 duizend. De ondergrens voor het betalen in termijnen voor geldboetes is dit jaar verder verruimd van 225 euro naar 75 euro. De verwachting is dat in 2019 het aantal betalingsregelingen ten opzichte van 2017 fors zal toenemen; met circa 40%.

Afname inzet gerechtsdeurwaarders

De toename van het aantal getroffen betalingsregelingen is positief. Tegelijkertijd is het aantal verkeersboetes dat het CJIB aan de gerechtsdeurwaarder aanbiedt om te incasseren fors afgenomen, terwijl het aantal opgelegde verkeersboetes meer is dan in 2015. In de jaren 2014 tot 2018 is er een afname van circa 37% (van ruim 258.000 naar ruim 162.000). Voor de persoon met schulden betekent dit dat zijn verkeersboete niet verder wordt verhoogd met de kosten die zijn verbonden aan de inzet van een gerechtsdeurwaarder.