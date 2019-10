Ruim 7 miljoen euro voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

Zeven samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, bedrijven en regionale overheden gericht op energietransitie, circulaire economie, techniek en sport krijgen in totaal €7,3 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo.

Watersector, circulaire economie en paardensport onder toekenningen

Onder de toegekende aanvragen zit bijvoorbeeld het ‘Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Water’ van het Friesland College Noord, waar een sterke verbinding tussen onderwijs en bedrijven in de landelijke watersector gevormd wordt. Met de toekenning vanuit het RIF van het project ‘hybride lerend systeem water’ zullen studenten, docenten en werknemers in staat gesteld worden om te werken in een sector die van groot belang is bij de energietransitie van Nederland. De Watercampus Leeuwarden, waarin mbo, hbo, wo en meer dan 100 bedrijven samenwerken, biedt hiervoor de ideale omgeving.

Aan het ROC van Flevoland wordt ingespeeld op de kansen die een circulaire regionale economie biedt. Vakmensen van de toekomst hebben meer in hun mars dan alleen vakkennis en vaardigheden. Voor studenten in deze leerroute betekent dit dat zij moeten leren om een koppeling te maken tussen hun beroep en circulariteit, wat vraagt om continue toepassing van innovaties in het dagelijks werk. Om dit te bereiken wordt het onderwijs aangepast: het samenwerkingsverband ‘de circulaire regionale economie’ gaat in een RIF-project werken aan een practoraat, circulariteit in het curriculum, en een keuzedeel Duurzaamheid.

Het CITAVERDE College Zuidoost heeft met het Hippisch College Limburg ook een toekenning voor hun RIF-project gekregen. In deze samenwerking wordt gewerkt aan een verbeterde aansluiting tussen het hippisch (v)mbo onderwijs en het bedrijfsleven door het bieden van arbeidsmarktrelevant onderwijs en integratie van praktijkonderwijs in de hippische opleidingen. Hiermee kan de paardensport- en houderij van beter gekwalificeerd personeel voorzien worden.

Regionaal Investeringsfonds mbo

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 141 regionale samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Zij hebben vanuit het fonds in totaal ruim 137 miljoen euro ontvangen. Het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 275 miljoen euro geïnvesteerd.

Nieuwe aanvraagronde

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar weer een mogelijkheid om plannen in te dienen voor het RIF. De eerstvolgende aanvraagperiode is in januari 2020.