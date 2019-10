Week van het Donorregister roept Nederlanders op hun keuze voor de nieuwe donorwet in te vullen

Kleine verschillen op provinciaal niveau bij ingevulde keuzes



Den Haag, 21 oktober 2019 – Sinds het aannemen van de nieuwe donorwet in februari 2018, hebben 508.000 personen hun keuze ingevuld. Dit is mooi, maar nog niet genoeg. Tijdens de Week van het Donorregister (21-27 oktober) informeert en motiveert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Nederlanders hun keuze in te vullen in het Donorregister. De week staat in het teken van de nieuwe donorwet die op 1 juli 2020 ingaat. In de nieuwe wet is bepaald dat iedereen die in Nederland woont én ouder is dan 18 jaar vanaf die datum in het Donorregister komt. Welke keuze je maakt, dat bepaal je zelf. Wie geen keuze invult, komt vanaf 1 juli 2020 in het register te staan met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.



Op dit moment hebben bijna 6,7 miljoen (44%) van de Nederlanders van 12 jaar en ouder hun keuze geregistreerd. Dat zijn er 508.000 meer dan in februari 2018 toen de nieuwe wet werd aangenomen. Om de Nederlanders die nog niet in het donorregister staan te informeren en motiveren hun keuze in te vullen, gaan voorlichtingsteams vanaf de Week van het Donorregister tot 1 juli 2020 door heel Nederland de straat op. Daarnaast vinden er in zo’n 70 ziekenhuizen activiteiten plaats en is de campagne zichtbaar op radio, TV, in en op vervoersmiddelen zoals bussen en vrachtwagens. De Week van het Donorregister is onderdeel van de voorlichtingscampagne ‘Het nieuwe Donorregister’ van het ministerie van VWS.



“1 juli 2020 komt steeds dichterbij, maar nog lang niet alle Nederlanders hebben hun keuze ingevuld in het donorregister.” aldus de minister voor medische zorg Bruno Bruins. “Daarom vraag ik iedereen na te denken over orgaandonatie en je keuze in te vullen. Ook is het belangrijk met je naasten te praten over jouw keuze in het Donorregister. Op dit moment zijn er dagelijks situaties waarbij nabestaanden bij plotseling overlijden van een naaste, niet weten of iemand organen wil afstaan. Of je wel of geen toestemming geeft, is een persoonlijke afweging. Het is een moeilijk onderwerp, maar het is belangrijk dat iedereen hier goed over nadenkt en de keuze voor 1 juli 2020 invult op donorregister.nl. Want als je niets doet, komt in het donorregister te staan dat je geen bezwaar hebt tegen orgaandonatie.”

Verschillen tussen mannen, vrouwen en provincies

Vrouwen hebben hun keuze vaker ingevuld in het Donorregister dan mannen (45% tegenover 39%)[1]. Van de vrouwen en mannen die hun keuze hebben ingevuld is de verdeling als volgt:

- Toestemming voor orgaandonatie: vrouwen 60%, mannen 57%

- Geen toestemming voor orgaandonatie: vrouwen 29%, mannen 31%

- Familie of andere aangewezen persoon beslist over orgaandonatie: vrouwen 11%, mannen 12%

Op provinciaal niveau[2] zijn kleine verschillen wat betreft de ingevulde keuzes van Nederlanders. Zo kiezen Brabanders het vaakst voor orgaandonatie (60%). Inwoners van Flevoland geven het minst vaak toestemming voor orgaandonatie (38%).



Voorlichtingsteams de straat op

De voorlichtingsteams die vanaf de Week van het Donorregister de straat op gaan, zijn te herkennen aan roze shirts. De teams beantwoorden vragen over de nieuwe donorwet, zoals ‘wat geen bezwaar tegen orgaandonatie’ betekent. Dit helpt mensen die nog moeten beslissen over hun keuze in het Donorregister. Vanaf vandaag is ook de nieuwe Tv-commercial te zien over het nieuwe Donorregister.

[1] Bron: CBS, registraties 2018 vanaf 12 jaar, publicatiedatum 23 mei 2019

[2] Bron: Donorregister, registraties peildatum 1 oktober 2019