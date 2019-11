Nieuw internationaal logo: 'NL' met gestyleerde oranje tulp

Nederland en het Koninkrijk der Nederlanden zijn voortaan internationaal te herkennen aan een nieuw logo. Het beeldmerk combineert twee symbolen: NL en een gestyleerde, oranje tulp. Het logo vervangt het tot nu toe veel gebruikte ‘tulpje Holland’ van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

De nieuwe stijl vloeit voort uit de strategie die is ontwikkeld om nog duidelijker te laten zien wat Nederland te bieden heeft. Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): ‘Het nieuwe logo is breed inzetbaar, van high tech tot agrifood en van sport tot cultuur. Een eenduidig internationaal imago is positief voor onze export en het aantrekken van investering en talent.’

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat): ‘Het is belangrijk om internationaal uit te dragen waar we goed in zijn. Volgens het World Forum is Nederland de meest concurrerende economie van Europa en nummer 4 wereldwijd. Ook bedenken we innovatieve oplossingen voor technische en maatschappelijke uitdagingen en werken samen over grenzen van sectoren en landen heen.’

Ministeries, ambassades en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunnen de nieuwe stijl vanaf januari gebruiken. Dat geldt ook voor topsectoren, universiteiten en hogescholen, steden, sportbonden en andere overheids- of particuliere organisaties die in een project samenwerken met de rijksoverheid.

Het logo kan bij conferenties en handelsmissies, op paviljoens bij internationale beurzen en bij tal van andere gelegenheden in verschillende combinaties worden ingezet. Achter het NL-logo kan ook ‘Kingdom of the Netherlands’ worden geplaatst, bijvoorbeeld als er iets samen met de Caribische landsdelen wordt gedaan.