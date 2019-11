Besluit over toekomst sirenes in najaar 2020

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus heeft besloten de sirenes (het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem, WAS) in Nederland vooralsnog te continueren. Dit in tegenstelling tot de eerdere aankondiging van het uitfaseren van het systeem.

Beeld: Evert-Jan Daniels

Grapperhaus vindt het draagvlak en vertrouwen essentieel om te komen tot een besluit van uitfaseren van de sirenes en voldoende vertrouwen in de robuustheid van onze crisiscommunicatiemiddelen.In het najaar van 2020 zal Grapperhaus een besluit nemen of het WAS per 1 januari 2022 wordt uitgefaseerd.